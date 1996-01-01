Банковская опора региона

Якутское ОАО АКБ "Алмазэргиэнбанк" сегодня - это не только крупный республиканский банк, активно стремящийся войти в сотню ведущих банков России, это еще и высокотехнологичный универсальный банк, представляющий весь спектр банковских услуг, банк со взвешенной стратегией развития, профессиональным уровнем подготовки специалистов. Недаром он является уполномоченным по целому ряду программ, в том числе социальной направленности, который поддерживается правительством Республики Саха (Якутия). Это еще и банк, который обладает высоким инвестиционным потенциалом, так необходимым экономике региона. Об Алмазэргиэнбанке, его достижениях и перспективах "ДК" беседует с председателем правления Александром МИРОНОВЫМ.

- Александр Степанович, уже более года, как Алмазэргиэнбанк работает в новом качестве, после завершения в конце 2003 года процедуры его слияния с Сахакредитбанком. Каким был этот год для банка и каковы его итоги?

- Присоединение РИБК "Сахакредитбанк" к АКБ "Алмазэргиэнбанк" прежде всего позволило значительно расширить деятельность объединенного банка и укрепить его позиции в банковской системе республики. 2004 год был направлен на создание оптимальной организационной структуры, учитывая новое качество банка и то, что перед нами были поставлены правительством новые, масштабные задачи как в плане удовлетворения инвестиционных потребностей экономики, так и исполнения социальной функции, связанной с обслуживанием населения. За прошедший год мы открыли два офиса и дополнительный филиал в Нижнем Бестяхе, куда должна подойти железная дорога.

По завершении 2004 года можно констатировать, что банк осуществляет поступательное развитие. Его обороты увеличились в 1,7 раза, доходы - в 1,6 раза, а валюта баланса на 1 января 2005 года превысила показатель годичной давности в 1,4 раза. Среди региональных банков Алмазэргиэнбанк является крупнейшим. Банк занимает первое место по размеру уставного капитала, сумме активов, объему кредитов, предоставленных клиентам, депозитам юридических лиц и доходам. Конечно, если сравнивать нас с крупными российскими банками, то наш статус можно определить как средний банк. Тем не менее Алмазэргиэнбанк постоянно наращивает активы. В текущем году мы постараемся вплотную подойти к первой сотне банков по этому показателю. Банк имеет широкие возможности для расширения сферы услуг, обладая генеральной лицензией. Свою надежность банк подтвердил, войдя одним из первых в систему страхования вкладов.

- В 2004 году банк продемонстрировал высокие показатели работы. За счет чего вам удалось добиться таких результатов?

- Большое влияние на рост показателей работы Алмазэргиэнбанк оказывает тот факт, что существенная доля в капитале банка принадлежит правительству республики. Это, с одной стороны, налагает на нас дополнительную ответственность, но в то же время поднимает уровень доверия клиентов. Хочу отметить, что буквально сразу после объединения двух банков их приток активизировался. Наиболее явно эти изменения отразились в прошлогодних показателях. Росту рейтинга Алмазэргиэнбанка способствует и то, что мы активно участвуем в республиканских программах социально-экономического развития. Один из подобных проектов - программа кредитования работников бюджетной сферы по улучшению жилищных условий. Наше участие заключается в том, что мы выдаем заемщику кредит, а процент по кредиту возмещает за него правительство. Таким образом, в прошлом году профинансировано строительство двух домов, еще пять планируется построить в этом году, что составит свыше 400 благоустроенных квартир. В соответствии с указом президента Республики Саха (Якутия) Алмазэргиэнбанк определен уполномоченным по обслуживанию системы образовательного кредита. Работы по данному проекту начаты в этом году.

- Не мешает ли столь тесное сотрудничество с правительством осуществлению более динамичной политики банка на рынке?

- Нисколько не мешает. Хотя к нам есть некоторые претензии со стороны Министерства по антимонопольной политике, которое не одобряет тесное сотрудничество банка с бюджетной сферой, обосновывая свои претензии нашими конкурентными преимуществами перед другими банками. Нас нельзя упрекнуть в том, что мы работаем только на бюджет. Одновременно мы расширяем свою деятельность и в традиционных направлениях. Наша цель - быть универсальным банком. Мы стараемся дифференцировать свою деятельность, снижая риски.

- Каким образом? Представьте ваши услуги нашим читателям.

- Перечень услуг, предоставляемых сегодня банком, очень широк, начиная с потребительского кредитования до формирования портфеля ценных бумаг, который на сегодня у нас самый крупный среди республиканских банков. Банк предоставляет услуги интернет-трейдинга, осуществляет валютные операции, оказывает услуги по переводам денежных средств физических лиц без открытия счетов по системам "Анелик", "Вестерн Юнион", "Быстрая почта". Банк также обслуживает экспортно-импортные контракты клиентов. Практически все международные переводы между деловыми партнерами в Якутии и Китае осуществляются через Алмазэргиэнбанк. Деятельностью нашего банка интересуются из многих стран АТР, что раскрывает перед банком дальнейшие перспективы международного сотрудничества. Мы стараемся изучать всевозможные направления международной деятельности, которые могли бы стать полезными нашим клиентам. В свою очередь, есть интересные предложения к нам и со стороны иностранных компаний.

Мы стараемся повысить свою конкурентоспособность и за счет новых технологий, в частности, активно работаем по внедрению процессингового центра. Считаем развитие пластиковых услуг одним из перспективных направлений деятельности. Мы эмитируем пластиковые карточки, но пока как ассоциированный член международной платежной системы Visa. Создание собственного процессингового центра позволит нам стать полноправным членом Visa.

- Сегодня трудно назвать банк, который бы не стремился развивать пластиковый бизнес. Насколько успешно продвигается эта услуга у вас в банке?

- Надо отметить, что до недавнего времени в столице республики Якутске система расчетов с помощью пластиковых карт была практически не развита. И до сих пор заметно, как мало банкоматов и терминалов по безналичным расчетам в местной торговой сети. Этот процесс находится на стадии становления. Уже сейчас можно говорить о том, что мы лидируем на рынке Якутска по развитию сети обслуживания пластиковых карточек. Мы опережаем не только местные банки, но и филиалы иногородних банков, которые тоже стремятся завоевать местный рынок. Мы целенаправленно идем в розницу, стараясь создать целую инфраструктуру обслуживания пластика. Банк уже имеет несколько банкоматов, более 80 терминалов. В этом году их сеть будет пополняться.

А начинали пластиковый бизнес мы, как и большинство, с самого простого - с зарплатных проектов. И сейчас банк активно работает с предприятиями по переводу заработной платы на пластиковые карты с возможностью овердрафтного кредитования. Но теперь наша задача - обеспечить доступ населения не только к пунктам обналичивания денежных средств, но и дать возможность как можно шире пользоваться безналичными расчетами и получать кредиты. Уже сейчас владелец нашей карты имеет возможность краткосрочного кредитования в банке в размере до 90% от суммы среднемесячной заработной платы под 18% годовых, а также приоритет в получении потребительского кредита.

- Развитие услуг для населения входит в перечень программных мероприятий многих банков. Банки поняли, что население является надежным источником пополнения ресурсов и добросовестным заемщиком. Чем привлекает население именно Алмазэргиэнбанк?

- Во-первых, у нас достаточно широкая линейка вкладов, на наш взгляд, интереснее, чем у других банков. Помогает и то, что мы своей одиннадцатилетней стабильной работой завоевали доверие людей. Мы не собираемся изменять нашему населению. Ритейл остается одним из главных направлений нашей деятельности, мы понимаем: если не идти в розницу, то развитие банка затормозится. Поэтому стараемся приблизить наши услуги к населению. У нас открыты два прекрасных офиса в центре города, есть филиалы в районах. Что касается потребительского кредитования, то оно охватывает практически все группы товаров, начиная от аудио-, видеотоваров, компьютеров, бытовой техники до автомобилей, стройматериалов и прочих товаров.

- Из каких статей складываются основные доходы банка?

- Основным источником доходов нашего банка является кредитование. На втором месте по доходности находятся ценные бумаги, затем операции с иностранной валютой и далее - всевозможные комиссионные доходы. По итогам первого квартала 2005 года банк добился следующих результатов: обороты банка превысили обороты прошлого года в 5,8 раза, доходы же возросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, прибыль соответственно в 3,8 раза.

- Обслуживая в качестве уполномоченного банка правительственные программы, Алмазэргиэнбанк берет на себя огромную социальную функцию. Удается ли справиться с ней в полной мере?

- Прежде всего хочу уточнить, что мы не обслуживаем бюджет. Это функция казначейства. Мы обслуживаем предприятия, одной из статей дохода которых являются бюджетные средства. Это предприятия любой формы собственности - от акционерных обществ до частных предпринимателей, которые выполняют заказ правительства. Именно с такими бюджетополучателями работает наш банк. В остальном мы работаем, как любой коммерческий банк, руководствуясь нормативными актами, определенными российским законодательством.

В то же время в связи с вступлением в действие с 1 января этого года закона о замене льгот денежными компенсациями наш банк, например, уполномочен осуществлять ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан по городу Якутску. Банк также является уполномоченным МО "Город Якутск" по обслуживанию движения финансовых средств, в том числе социально-экономических программ Якутска, расчетов с населением за коммунальные услуги, финансирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства. У нас действует соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Пенсионного фонда РФ на обслуживание в своих филиалах и отделениях пенсионеров. Как видите, до сих пор нам удавалось справляться с ролью уполномоченного банка, и мы не намерены отказываться от этой работы.

- Банки являются инвесторами экономики, направляя в нее кредитные ресурсы. Обозначьте основные проекты, на которые ориентирована ваша кредитная политика, или приоритетные отрасли, в которые вы предпочитаете вкладывать средства.

- Крупные инвестиционные проекты предполагают и крупные инвестиционные вложения. О себе мы скорее можем говорить, как о банке, который финансирует отрасли и отдельные предприятия. Так, Алмазэргиэнбанк активно кредитует транспортную сферу, включая и дорожное строительство, газификацию сел республики, которая идет активными темпами, в том числе предлагаем населению потребительские кредиты на покупку газовых котлов. Финансируем северный завоз, кредитуем и обслуживаем сельское хозяйство, строительство, это традиционное направление нашей деятельности. Банк является одним из акционеров ОАО "Республиканское ипотечное агентство" и планирует участие в программах ипотечного кредитования.

- А каково отношение у вашего банка с малым бизнесом? Не везде оно складывается хорошо, и зачастую малый бизнес имеет большие претензии к банкам за невнимание.

- Наверное, не ошибусь, если скажу, что у Алмазэргиэнбанка самый большой портфель кредитов, выданных малому бизнесу среди всех якутских банков и филиалов. Мы стараемся не отказывать никому, если предприниматель предоставляет нам правильно оформленные документы, имеет бизнес-план. Нет такого случая, чтобы мы отказали предпринимателю, в том числе и без образования юридического лица в кредите без веских на то оснований.

- Какие банки из других регионов являются вашими постоянными деловыми партнерами?

- Три наших основных партнера - это Импэксбанк, Пробизнесбанк, Гута-Банк. Все они находятся в Москве. В Дальневосточном регионе мы не имеем корсчета ни в одном из банков, хотя с развитием деловых связей клиентов нашего банка у нас есть намерения укреплять сотрудничество с региональными банками ДВФО.

- Алмазэргиэнбанк добивается получения лицензии на работу с драгоценными металлами и камнями. Что это даст банку? Как у вас в настоящее время складываются отношения с добывающими компаниями?

- Пока нельзя сказать, что мы активны в области добычи минеральных ресурсов. Хотя среди наших клиентов есть и крупные добывающие компании ("Нижнеленское", "Алмазы Анабара"). Тем не менее мы изучаем возможность более тесной работы с ними и, в частности, с компаниями, занятыми в области золотодобычи. Уже сейчас, до получения лицензии, могу сказать, что мы готовы работать с золотодобывающими артелями, чей уровень добычи составляет не менее 100 кг драгоценного металла в год. Но наличие лицензии на работу с драгметаллами позволит банку работать с более широким кругом клиентов - от тех, кто занимается добычей, до производителей ювелирных изделий. Лицензия на драгметаллы даст нам возможность зарабатывать на торговле золотом, которое и само по себе является хорошим вложением средств и источником инвестиций.