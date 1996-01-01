Банковская система доказала свою состоятельность

- Банковская система Республики Саха (Якутия), представленная 6 региональными банками и 54 филиалами, доказала свою устойчивость и работает в нормальном режиме.

Как известно, показатели развития банковской системы не в последнюю очередь зависят от состояния экономики региона. К сожалению, около 70% предприятий в республике убыточные. Работать с такими предприятиями банкам крайне сложно. Но сегодня они научились считать деньги. Прошедший 2004 год продемонстрировал это, банки Якутии получили более высокие показатели по прибыли, чем годом ранее, и не снижают темпов в текущем году. Прибыль первого квартала 2005 года в 2,7 раза превысила полученную за тот же период 2004 года. Кредитование оставалось первоочередным источником банковских доходов. На втором месте по уровню приносимых доходов оказались операции с ценными бумагами.

Нельзя сказать, что достигнутые успехи достались нам просто. И коммерческим банкам, и Национальному банку пришлось поволноваться по поводу вхождения в систему страхования вкладов. Результат оказался успешным, наши банки своевременно прошли процедуру проверки в Центробанке и были включены в систему страхования.

Банки республики всегда тяготели к универсальности, хотя был недолгий период, когда вновь образованные пытались ограничиться определенным кругом клиентов и не работали с населением. Но он быстро прошел. Сегодня все якутские банки занимаются вкладными операциями, понимая, что это серьезный источник пополнения денежных ресурсов. Прошлый год отмечен интенсивным развитием рынка кредитования населения. Стоит отметить как положительный фактор активное освоение банками рынка пластиковых карточек. Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию в этом сегменте банковского рынка.

Рынок пластика представлен в республике разнообразными платежными системами. По количеству и сумме сделок, совершенных клиентами с использованием пластиковых карт, мы занимаем 3-4-е место в России. Использование пластиковых карточек в большей мере было развито за пределами Якутска, в районах. Так, в городе Мирном, центре алмазодобывающей промышленности, лидирует платежная система "Миркард". Достаточно распространена карточка системы "Сберкарт". Большой интерес к пластиковым банковским карточкам "Золотая корона" в тех улусах, где развита угледобыча. Но в последние годы неплохо развивается рынок пластиковых карточек и в самом Якутске. Проводником этого вида услуг здесь является Алмазэргиэнбанк.

Стимулом к приобретению пластиковых карточек стало реформирование системы обеспечения льготников. В связи с монетизацией льготные выплаты будут производиться через систему пластиковых карт. Параллельно развивается и инфраструктура обслуживания карточек.

Широко представлен банками и перечень услуг для юридических лиц. Чего пока недостаточно, так это операций на межбанковском рынке. То, что их считанные единицы, свидетельствует, во-первых, о наличии у банков свободных ресурсов и, во вторых, о все еще сохранившейся доле недоверия банков друг к другу. Достаточно сказать, что за весь прошлый год в республике зарегистрировано всего одна-две операции на рынке МБК. Хотя это проблема скорее общероссийская. Большую надежду мы возлагаем на закон о создании кредитного досье, который должен понизить риски кредитования, в том числе межбанковского. В целях регулирования текущей ликвидности кредитные организации Якутии широко используют депозитные операции. Только за I квартал 2005 года Национальным банком привлечено депозитов на сумму свыше 5 млрд рублей.

Банковскую систему Республики Саха (Якутия) можно охарактеризовать как устоявшуюся, и здесь вряд ли стоит ждать каких-то серьезных перемен. Мы не ожидаем открытия новых региональных банков, но, возможно, увидим новые филиалы тех банков, которые пока не обозначили здесь свое присутствие. Нас довольно часто посещают представители крупных банков, интересуясь возможностью открытия здесь своих филиалов. Что касается будущего небольших региональных банков, то мы считаем: время доказало их жизнеспособность.