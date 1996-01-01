Потенциал с перспективой

Состояние банковского сектора Магаданской области неразрывно связано с экономической ситуацией в регионе, которая в течение 2004 года складывалась неоднозначно. На ее фоне финансово прибыльными оказались практически все банковские учреждения. Есть основание для сохранения позитивной тенденции.

Бизнес показал деловую активность

Как следует из данных Главного управления Центробанка РФ по Магаданской области, и в дальнейшем сальдированный финансовый результат работы крупных и средних предприятий области за 2004 год сложился положительно - 839,6 млн рублей прибыли (для сравнения: в 2003 году он составлял 673 млн рублей убытков).

Повышение деловой активности в прошлом году наблюдалось в большинстве отраслей экономики. В электроэнергетике, на долю которой приходится четверть объема промышленного производства, объем выпуска продукции увеличился на 1,1%. В другой значимой для региона отрасли - рыбной промышленности - прирост объема производства составил 25,9%. Наблюдалось улучшение ситуации в сельском хозяйстве, где объем валовой продукции во всех категориях хозяйств вырос на 11,5%. Объем оказанных услуг предприятиями транспорта увеличился на 14,2%, предприятиями связи - на 34,1%. Объем платных услуг населению вырос на 19,2%.

Хотя имели место и отрицательные результаты. В ведущей отрасли региона - цветной металлургии, на долю которой приходится до 60% промышленного производства, в результате планового завершения отработки месторождения "Кубака" и остановки производства на руднике им. Матросова для проведения крупномасштабных геологоразведочных работ добыча золота снизилась на 17%. Это определило, несмотря на увеличение на 32% добычи серебра, по запасам которого Магаданская область лидирует среди других регионов страны (29,5% ресурсов России), снижение объема производства в цветной металлургии на 4,7%.

C мая по ноябрь под влиянием улучшения финансовых результатов инвестиционные возможности предприятий расширились, темпы роста инвестиций в основной капитал в этот период были достаточно высокими (до 26%). Однако в целом по итогам 2004 года размер инвестиций сложился ниже уровня 2003 года на 2,3%.

Ситуация в социальной сфере в 2004 году характеризовалась ростом заработной платы, пенсионных выплат. Денежные доходы населения увеличились по сравнению с 2003 годом на 12%, реальные доходы (скорректированные на индекс потребительских цен) - на 2,7%. Хотя уровень социального расслоения, выраженный соотношением доходов 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, составил 14 раз (в 2003 году - 13 раз). Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже прожиточного минимума, увеличилась на 1,9% по сравнению с 2003 годом и составила 20,4% от общей численности населения.

На потребительском рынке товаров и услуг уровень инфляции в 2004 году составил 9,4%, что на 2,5% ниже уровня 2003 года (11,9%) и на 2,3% ниже, чем в среднем по России (11,7%). Одним из определяющих факторов замедления инфляции стало снижение темпов прироста цен на платные услуги (медицинские, жилищно-коммунальные, транспортные, услуги связи). В 2004 году они составили 9,9% и были более чем в 3 раза ниже уровня 2003 года (30,2%) и в 1,8 раза ниже, чем в среднем по России (17,7%). Наблюдалось выравнивание ценовой динамики на отдельные сегменты потребительского рынка товаров и услуг. Прирост цен на продовольственные товары составил 9,8%, на непродовольственные - 8,2%.

Состояние банковского сектора, как в зеркале, отражает сложившуюся экономическую ситуацию. В структуре чистого дохода банковского сектора на 1 января 2005 года доля процентного дохода, сформированная как разница процентных ставок по выдаваемым кредитам и привлекаемым средствам, составила 20%. Доход от операций по купле-продаже ценных бумаг составил 35,4% от общей величины чистого дохода банковского сектора, доход от операций с иностранной валютой - 3,4%. В существенной степени финансовый результат формировался под влиянием другого наиболее устойчивого компонента доходов кредитных организаций - комиссионных доходов, удельный вес которых в чистом доходе составил 13,8%. Прочие доходы (сальдо доходов и расходов по штрафам, пеням, неустойкам, операциям с драгоценными металлами, срочным сделкам) составили 27,4%.

Банковский сектор отреагировал

Структура банковских ресурсов в прошлом году претерпела некоторые качественные изменения. Частные банковские вклады заняли устойчивое место основного источника формирования ресурсной базы кредитных организаций - 36,2% (на 01.01.2004 г. - 35,3%). Кроме того, продолжался активный приток в регион финансовых ресурсов через филиалы иногородних банков, вследствие чего размер средств, полученных в результате межбанковских расчетов, увеличился в 1,7 раза, а доля их в составе ресурсной базы кредитных организаций выросла с 21,2% на 01.01.2004 г. до 29,0% на 01.01.2005 г.

С другой стороны, из-за уменьшения остатков средств на расчетных и текущих счетах предприятий и организаций, а также значительного сокращения объемов выпущенных кредитными организациями векселей произошло снижение средств корпоративных клиентов - на 4,6%, а значение их в формировании ресурсного потенциала снизилось на 4,4%, составив на 01.01.2005 г. 14,5%.

Филиалы иногородних банков обеспечивают основной объем банковских услуг в регионе, на их долю приходится 92% совокупных активов банковского сектора Магаданской области. Структура активных банковских операций в разрезе кредитных организаций региона сформировалась неоднозначно. Филиалы иногородних банков (кроме одного) инвестируют основной объем накопленных ресурсов в экономику - кредитные операции в активах занимают у них от 55% до 83%. У одного филиала приоритетным является вложение средств в ценные бумаги - 68,2%. При этом следует отметить, что совокупный портфель ценных бумаг банковского сектора на 99,3% сформирован из государственных долговых обязательств.

В региональных банках кредитные операции составляют от 20% до 47% активов. Произошло перераспределение кредитных ресурсов в пользу кредитования населения. Значительная часть активов (от 9% до 38%) размещена в виде свободных остатков средств на корреспондентских счетах в Банке России и в банках-корреспондентах. При получении кредитов как население, так и корпоративные клиенты все большее предпочтение отдают рублевым кредитам.

Учитывая, что на 1 января 2005 г. 20,5% кредитов было получено ссудозаемщиками Магаданской области за ее пределами. Хотя годом раньше эта цифра составляла 38,8%. Это свидетельствует о том, что банковский сектор региона не в полной мере удовлетворяет потребность в кредитах. Растущий спрос на кредиты повышает роль региональных банков и филиалов иногородних банков в кредитовании экономики области.

Учитывая положительную динамику развития области, которая сохраняет статус стабильного субъекта и входит в группу регионов со средним уровнем экономического развития, банковский сектор экономики имеет высокий потенциал для финансирования будущих региональных проектов.

Материал подготовлен по данным ГУ ЦБ по Магаданской области Станиславом ШУТОВЫМ.