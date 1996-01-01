Устойчивый рост по всем показателям

Сегодня мы можем с гордостью сказать, что прошедший 2004 год стал для банка "Приморье" временем успеха, реализации возможностей и достижений. Доверие наших клиентов и партнеров позволяет утверждать, что в своем развитии банк выбрал верные приоритеты.

Приход в состав акционеров представителей приморского бизнеса создал предпосылки для расширения участия банка в процессе развития экономики региона. Минувший год для банка "Приморье", как и для всей финансово-кредитной системы края, был удачным - отмечен устойчивый рост по всем основным финансовым показателям.

Продолжается работа по таким важным для экономики и социальной системы края направлениям, как кредитование реального сектора экономики, широкое распространение пластиковых карт как средства получения заработной платы работниками предприятий края, ипотечное кредитование, привлечение иностранных инвестиций в развитие отдельных отраслей экономики Приморского края. 2004 год ознаменовался целым рядом важных событий. В первую очередь необходимо упомянуть о вхождении банка "Приморье" в государственную систему страхования вкладов. Была проведена модернизация информационного и технологического обеспечения банковского процесса, значительно расширился перечень продуктов и услуг, которые банк "Приморье" предлагает своим клиентам.

В 2004 году были открыты дополнительный офис в Первомайском районе города Владивостока и операционная касса в пос. Краскино. Значительно расширилась сеть банкоматов по городу и краю, сделав обслуживание пластиковых карт еще более доступным для наших клиентов. Укрепились международные связи банка "Приморье" с его зарубежными партнерами, чему немало способствовало получение банком международного аудиторского заключения. В сентябре 2004 года аудиторская компания Moores Rowland LLP (Лондон) подтвердила в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета финансовую отчетность банка "Приморье" за 2002-2003 годы.

Получение международного аудиторского заключения позволяет объективно рассматривать результаты работы банка в соответствии с международными стандартами оценки бизнеса. Кроме того, это делает понятной и прозрачной финансовую отчетность банка для его зарубежных партнеров: международных финансовых институтов, иностранных компаний и рейтинговых агентств. При подготовке заключения специалистами Moores Rowland LLP была отмечена хорошая динамика роста, продемонстрированная банком в течение двух отчетных лет.

В июне 2004 года банк принял участие в работе Международной Харбинской ярмарки, обозначив тем самым развитие связей с Китайской Народной Республикой как приоритетное направление своей работы на ближайшие несколько лет. В ноябре был открыт корреспондентский счет в долларах США в крупнейшем банке Республики Корея Kookmin Bank (Сеул), который входит в сотню крупнейших финансово-кредитных учреждений мира, а в декабре 2004 года успехом завершились переговоры с Commerzbank (Франкфурт-на-Майне) о предоставлении банку кредитной линии.

В 2004 году был разработан и внедрен новый фирменный стиль АКБ "Приморье", проведены значительные организационные изменения, цель которых - повышение конкурентоспособности банка на финансовом рынке региона.

В текущем 2005 году перед банком стоят четко определенные цели: расширение спектра продуктов и услуг, повышение гибкости и мобильности в принятии решений, интеграция в региональные программы экономического развития Приморского края, привлечение в регион средств иностранных и отечественных инвесторов.

"В 2004 году банк "Приморье" продолжил демонстрировать стабильные темпы роста по всем основным финансовым показателям и тем самым значительно укрепил свои позиции на финансовом рынке Приморского края", - говорит финансовый директор АКБ "Приморье" Олег ВАГАНОВ.

Так, годовой оборот банка составил 613 млрд рублей, что на 19,7% выше аналогичного показателя 2003 года, валюта баланса выросла на 31,8% и составила порядка 4,8 млрд рублей. По состоянию на 1 января текущего года в банке обслуживалось 6 764 корпоративных клиента, количество счетов физических лиц превысило 86 тысяч. При этом значительно возросли остатки средств на счетах клиентов банка в рублях и иностранной валюте по сравнению с 2003 годом: на 34% и 49% по счетам юридических и физических лиц соответственно.

Значительно, на 42%, увеличился размер кредитного портфеля банка. Рост кредитного портфеля произошел как за счет предоставления кредитов клиентам, имеющим кредитную историю в банке "Приморье", так и благодаря привлечению новых клиентов. Доля кредитования реального сектора экономики, а также бюджетов всех уровней по-прежнему занимает значительный удельный вес - свыше 75%. В результате проведения взвешенной кредитной политики банк сохраняет высокие качественные характеристики кредитного портфеля.

За прошедший год собственные средства (капитал) банка выросли на 149 млн рублей и составили 516 млн рублей. Балансовая прибыль выросла на 96,4 млн рублей и составила 138,1 млн рублей. На увеличение финансовых показателей работы банка в минувшем году повлиял рост процентных доходов по кредитным операциям, доходов от расчетно-кассового обслуживания клиентов, а также операций с наличной иностранной валютой.

По размеру чистых активов банк "Приморье" входит в список двухсот крупнейших банков страны. Это хороший результат, если учесть, что в России функционирует более 1300 кредитных организаций.

Досье По данным журнала "Эксперт" (№11 21-27 марта 2005 г.) на 01.01.05 г. АКБ "Приморье" по размеру чистых активов занимает 171-е место, улучшив свое положение в рейтинге двухсот крупнейших банковских учреждений России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 пунктов. Таким образом, на сегодняшний день банк "Приморье" является крупнейшим банком в Приморском крае.

Пресс-служба банка "Приморье".