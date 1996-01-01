Дальвнешторгбанк стал центром транзитных переводов в Китай

ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк" был основан в 1991 году, сегодня это динамично развивающийся самостоятельный банк, работающий в Дальневосточном регионе России. Головной офис банка находится в столице Амурской области - Благовещенске.

В 2001 г. контрольный пакет акций Дальвнешторгбанка был куплен акционерами банковской группы Сибакадембанка из Новосибирска. Тогда же куратором Дальневосточного проекта был назначен заместитель генерального директора Сибакадембанка Юрий ВАВИЛОВ. В течение последних четырех лет Юрий Викторович является председателем совета директоров ОАО АКБ "Дальвнешторгбанк". Его полномочия подтвердило и состоявшееся 11 июня внеочередное собрание акционеров. Стратегическими партнерами банка являются также Межторгбанк (Москва) и Уралвнешторгбанк (Екатеринбург).

В целевых планах развития Дальвнешторгбанка - создание филиальной сети по Дальнему Востоку, Забайкалью и северному Китаю. Уже действуют филиалы банка в Уссурийске, Хабаровске и Чите. В 2005 году планируется открытие филиалов в крупнейших городах Дальневосточного региона, включая и пограничные города с Китаем.

Дальвнешторгбанком создана уникальная система расчетов с Китаем. Корреспондентская сеть банка с кредитными учреждениями Китая покрывает все крупные города КНР, в которых действуют погранпереходы с Россией, - Хэйхэ, Суйфэньхэ, Дунин.

Дальвнешторгбанк и Банк Китая (Хэйхэ) стали первыми банками в истории российско-китайских финансовых отношений, заключившими соглашения по расчетам в национальных валютах. Затем последовали договоры с другими банками КНР. Банком выработана такая технология осуществления платежей, которая позволяет в течение часа осуществлять денежные переводы клиента за рубеж.

Сотрудничество между Дальвнешторгбанком и Сельскохозяйственным Банком Китая по расчетам в национальных валютах не ограничивается рамками города Хэйхэ. В первом полугодии 2005 г. были подписаны соглашения с филиалами Сельскохозяйственного Банка в Дунине и Суйфэньхэ. По открытым счетам проводятся клиентские платежи в рублях и юанях. В настоящий момент также в стадии согласования находится договор об открытии корреспондентских счетов в национальных валютах с Сельскохозяйственным Банком Манчжурии.

Дальвнешторгбанк ведет активный диалог по вопросу открытия корреспондентских счетов в рублях/юанях с филиалами Банка Китая в Суйфэньхэ, Дунине и Тунцзяне. Во второй половине 2005 года планируется завершить согласование открытия корреспондентских счетов в национальных валютах со Строительным Банком Китая (филиал в Суйфэньхэ).

По мнению Юрия Вавилова, прямые расчеты рубль/юань придали импульс финансовому взаимодействию приграничных районов двух стран. Они значительно упростили процесс осуществления платежей, позволили минимизировать зависимость от любой международной валюты, снизить курсовые риски, что очень важно для участников внешнеэкономической деятельности. Среди других плюсов - сокращение количества звеньев денежной сделки, а следовательно, уменьшение расходов по осуществлению платежа, ускорение оборота денежных средств.

Исходя из интересов клиентов, Дальвнешторгбанк открыл корреспондентские счета в долларах США в Пекине: в Банке Китая, Торгово-Промышленной палате Китая и Сельскохозяйственном Банке Китая.

Таким образом благодаря созданной филиальной сети, сотрудничеству с банками-партнерами Западной и Восточной Сибири Дальвнешторгбанк превратился в центр осуществления транзитных переводов в Китай для физических лиц - резидентов и нерезидентов.

Прямые корреспондентские отношения с китайскими банками способствуют развитию и других банковских услуг и продуктов. В их числе и пластиковые карты. Сейчас российские туристы и коммерсанты, выезжающие в Хэйхэ на отдых или по делам, могут оформить в Дальвнешторгбанке "Золотую корону" и снять наличные юанями в хэйхэских филиалах Сельскохозяйственного Банка и Банка Китая. Все больше и больше китайских граждан становятся клиентами Дальвнешторгбанка, выбирая его как надежного партнера.