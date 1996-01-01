Зеленый свет малому бизнесу

Зимой 2004 года Сбербанк России запустил собственную программу по кредитованию субъектов малого бизнеса. О том, почему это было сделано и каких результатов удалось достичь, корреспонденту "ДК" рассказал директор Управления кредитования Дальневосточного банка Сбербанка России Андрей КОМОГОРЦЕВ.

- Андрей Геннадьевич, до недавнего времени крупные банки не обращали пристального внимания на малый бизнес (МБ). Сейчас ситуация изменилась. С чем это связано?

- Видимо, с улучшением общей экономической обстановки. Однако Сбербанк кредитует МБ достаточно давно. С 1998 года мы осуществляем кредитование в рамках совместной программы с ЕБРР. Три года назад сумма остатков задолженности по этой программе на счетах Дальневосточного банка Сбербанка России доходила до $ 5 млн. Позднее объемы операций по ней стали снижаться, а именно после того, как ЕБРР стал участвовать в кредитовании МБ совместно с другими банками. Учитывая этот факт и используя опыт работы с ЕБРР, Сбербанк разработал собственную программу кредитования МБ, по которой мы работаем с января 2004 года.

Сегодня Сбербанк широко известен на двух сегментах финансового рынка: кредитование физических лиц и крупных корпоративных заемщиков. Но любой универсальный банк ищет дополнительные пути использования средств и стремится к диверсификации кредитного портфеля - как по суммам, так и по срокам. Не ошибусь, если скажу, что для банка менее рискованным является массовый кредитный портфель с небольшими суммами, чем крупный портфель на два-три предприятия. В итоге можно сказать, что мы создали свою программу и начали активную работу по ней, в том числе для снижения рисков, расширения спектра размещения наших активов и для получения доходов. При этом, как я уже отметил, у нас не произошло резкого поворота в сторону МБ. Мы его до 2004 года кредитовали достаточно продолжительное время. Сейчас мы просто идем тем же путем, который прошли с физическими лицами, т.е. увеличиваем количество мест, куда клиент может обратиться за кредитом.

Досье По состоянию на 1 мая 2005 года кредитный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России по кредитам малому бизнесу составил 8 млрд руб., в том числе Хабаровский край - 2,3 млрд руб., Амурская область - 1 млрд руб., Приморский край - 4,1 млрд руб., Сахалинская область - 0,6 млрд руб.

- Чем интересна разработанная Сбербанком программа по кредитованию субъектов МБ?

- Во-первых, тем, что кредиты предпринимателям мы выдаем сроком до трех лет (в случае, если речь идет о приобретение оборудования или недвижимости под бизнес). Во-вторых, мы не требуем 100%-ного обеспечения задолженности, т. е. залогового покрытия как суммы кредита, так и процентов по нему, а можем ограничиться 25%. И это важно подчеркнуть, т. к. для многих предпринимателей это весомый аргумент, определяющий выбор заимодателя. В-третьих, суммы до 500 тыс. руб. мы можем выдавать предпринимателям наличными деньгами с подтверждением целевого использования средств после получения кредита. Обычно при кредитовании юридических лиц предприятие должно перед получением денег предоставить информацию о цели их использования. Кроме того, сегодня мы кредитуем субъектов МБ под 18% годовых.

- По каким документам проводите анализ платежеспособности заемщика и принимаете решение о выдаче кредита?

- Речь идет о годовом балансе, если предприятие имеет его, или о кассовых книгах, если предприятие платит единый налог на вмененный доход или работает по упрощенной системе налогообложения. Для подтверждения предпринимательской деятельности мы запрашиваем у заемщиков информацию об оборотах предприятия по расчетным счетам в других коммерческих банках. Надо отметить, что на момент выдачи кредита мы не требуем от субъектов МБ наличия открытых счетов и существенных оборотов в нашем банке.

- Чему равен срок рассмотрения заявки?

- 7-14 дней с момента получения нами полного комплекта документов. Не так быстро, как в некоторых других банках, но Сбербанк работает на средства вкладчиков (порядка 60% наших пассивов), а их степень доверия к нам во многом зависит от того, как быстро мы можем в случае необходимости эти вклады вернуть. В такой ситуации идти на риск выдачи кредитов без полного представления о бизнесе предприятия мы просто не можем.

Помимо этого, хотя экспресс-кредитование приносит доход, надо четко понимать, что скорость анализа документов сказывается на качестве оценки заемщика и, следовательно, на качестве кредитного портфеля банка. При этом автоматическое повышение банковских рисков неминуемо ведет к росту процентной ставки.

- Ограничиваете ли вы сумму выдаваемого кредита, и какие предприятия относите к субъектам МБ?

- Сумму кредита мы не ограничиваем, и по программе кредитования МБ работаем с предприятиями, годовой оборот которых не превышает 40 млн руб. При этом, если предприниматель, который когда-то начал и продолжает работать с нами, выходит на новый уровень развития бизнеса, мы не отказываемся от его обслуживания, а просто переводим его для себя в другую категорию заемщиков.

Так, у нас есть предприятия, которые работают с нами порядка 10 лет. Некоторые из них, занимающиеся торговлей, сегодня увеличили свои объемы до 30 раз, приобрели в собственность офисную недвижимость, торговые и складские помещения, открыли филиалы в разных городах ДВ. Другие из торговли переросли в производство, приобрели оборудование, производственные помещения.

В итоге сегодня, имея достаточно примеров из жизни, мы можем сказать, что при правильном управлении финансами, в том числе своевременном и разумном использовании заемных средств, малому предприятию вполне под силу перерасти в средний и крупный бизнес.

- Андрей Геннадьевич, а может, например, частник, желающий заняться пассажирскими перевозками, прийти сегодня за кредитом в Сбербанк?

- На моей памяти порядка 15 выданных кредитов на покупку автобусов для пассажирских перевозок. Единственный момент - в настоящее время мы не кредитуем на начало бизнеса. Но у нас есть случаи, когда кредит на приобретение первого автобуса предприниматели получали как физические лица. Сумма порядка $ 20000 не так велика, и ее может позволить себе человек, работающий на предприятии. Получив кредит, такой человек увольняется, покупает автобус, начинает собственное дело, со временем у него появляется потребность в расширении автопарка, и он повторно обращается к нам за ссудой, но на этот раз уже в качестве предпринимателя. После проведения стандартной процедуры анализа, сделав вывод, что бизнес приносит доход и эффективно управляется, а также учитывая положительную кредитную историю заемщика, мы выдаем кредит. Такие случаи были и неоднократно.

- Раз мы заговорили о конкретных примерах, то перечислите несколько интересных проектов, которые удалось реализовать, в том числе и за счет средств, полученных заемщиками в Сбербанке.

- У нас были кредиты малым предприятиям на строительство гостиничных комплексов в пригороде Хабаровска: гостиничные номера, сауна, спортивные площадки. Их планируется использовать для проведения каких-либо торжеств: свадеб, юбилеев, для экотуризма.

Мы выдавали кредиты на производство продуктов питания, в частности, лапши. Та же "Птичка" - сеть ресторанов быстрого питания в Хабаровске - была профинансирована в том числе и за счет наших заемных средств. Киоски на колесиках с курами гриль и напитками (сейчас их можно насчитать порядка 40 по Хабаровску) тоже появились при участии нашего банка. Причем проект начинался давно, около трех лет назад, и с тех пор постепенно расширяется.

Кроме того, на заемные средства Сбербанка строятся торговые центры. В этом случае мы стараемся применять комплексный подход к клиентам. Т. е., во-первых, с застройщиком договариваемся о том, что и будущих владельцев или арендаторов помещения он направляет к нам в банк. В результате у них появляется возможность заранее проработать с нами вопросы приобретения торговой площадки внутри здания, закупки торгового оборудования и товаров. Во-вторых, после постройки здания мы открываем допофис Сбербанка на его территории и предоставляем нашим клиентам услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе принимаем дневную выручку, и т.п. Как пример можно привести ТЦ "Дом Одежды" в Хабаровске, достраивающийся в Благовещенске ТЦ "МЕГА", а также строящиеся во Владивостоке два ТЦ - фирмы "В-Лазер" и на ул. 3-й Рабочей.

- Андрей Геннадьевич, из ваших слов получается, что основные цели кредитования субъектов МБ - это пополнение оборотных средств и приобретение недвижимости.

- Совершенно верно. В процентном соотношении на кредиты, выданные на приобретение товаров и услуг, приходится 80%, на недвижимость - 10% от числа всех кредитов. Объясняется это просто - малый бизнес больше сориентирован на предоставление товаров и услуг. Однако это не означает отсутствие других целей кредитования, в частности, получение кредита на приобретение ценных бумаг, программного обеспечения, погашение текущей задолженности по уплате налогов, заработной плате и т.п.

- Какие режимы кредитования МБ можете перечислить?

- Во-первых, овердрафт, когда мы предоставляем нашим клиентам возможность использовать от 10 до 40% ежемесячного денежного оборота по их расчетному счету в качестве заемных средств при нулевом балансе на счете. Многим предприятиям, особенно в сфере оптовой торговли, это позволяет не затягивать оплату расчетных документов, даже если у них недостаточно денежных средств. При увеличении выручки мы каждый месяц можем пересматривать величину овердрафта.

Во-вторых, кредитная линия. В этом случае возможны два варианта. Первый - когда предприниматель покупает какой-то товар частями и ему не требуется одноразовая выплата всей денежной суммы; и второй - когда предприниматель использует так называемый кредит на возмещение, т.е., например, в течение полутора лет берет ежеквартально ссуду на оплату товара.

- Насколько меняется подход Сбербанка при повторном обращении заемщика за кредитом?

- В этом случае надо говорить о банковских рисках. Если предприятие обращается к нам за повторным кредитом, имея положительную кредитную историю, то риск невозврата меньше, следовательно, наш подход к нему мягче как в части структурирования сделки, так и по процентной ставке. Так для тех предприятий, которые обращаются к нам за кредитом впервые, мы выплаты основной части долга и процентов разбиваем на весь срок кредитования. Тем, кто обращается к нам во второй, третий раз, можем предоставить отсрочку по погашению основного долга, ориентируясь на ожидающееся распределение их финансовых потоков. Процентная ставка для таких заемщиков несколько ниже, чем для остальных.

- Насколько высок спрос на кредиты со стороны субъектов МБ?

- С начала прошлого года, т.е. с момента запуска программы, на территории ДВ нами было выдано 353 кредита на общую сумму порядка 3 млрд руб. Учитывая тот факт, что общий ссудный портфель Дальневосточного банка Сбербанка России сегодня составляет около 27 млрд руб., это неплохой показатель. При этом темп роста остатков задолженности в этом году примерно в два раза больше, чем в предыдущем.

По регионам ДВ активнее всего работа по кредитованию идет в Приморье и Хабаровском крае. Немного отстают по показателям Амурская область и Сахалин. Но в любом случае спрос на кредиты, следовательно, и объемы кредитования больше там, где выше плотность населения.

- Известно, что на территории других субъектов Российской Федерации имеется опыт по взаимодействию местной власти и Сбербанка России в рамках программы кредитования МБ. Расскажите, пожалуйста, о чем идет речь и существует ли что-либо подобное на Дальнем Востоке?

- Действительно, на территории некоторых субъектов РФ исполнительная власть, содействуя развитию предпринимательства в регионе, участвует в программе кредитования МБ. В частности речь идет о компенсации процентной ставки по кредиту за счет средств регионального бюджета (до 30% ставки компенсируется); о предоставлении государственных гарантий субъекта РФ по кредитам, выданным банком; о предоставлении ликвидного имущества для формирования части залогового покрытия по кредитам. На ДВ, а именно в Хабаровском крае, мы с таким предложением к региональным властям выходили. Пока вопрос не решен, хотя такие действия властей могли бы способствовать увеличению числа предпринимателей, получивших доступ к финансовым ресурсам.

- Какие вопросы, связанные с кредитованием, сегодня стоят перед Дальневосточным банком Сбербанка России?

- Перед нами сейчас стоит задача сделать кредитование МБ доступной услугой. Для этого на территории ДВ рассчитываем создать порядка 40-50 кредитных мест. В ближайших планах - открытие нового офиса на ул. Тургенева в Хабаровске, куплено помещение в Северном микрорайоне, сейчас решается вопрос аренды помещения на ул. Муравьего-Амурского в самом центре города. В первой половине 2006 года у нас открываем три дополнительных офиса кредитования субъектов МБ во Владивостоке, 2-3 - в Благовещенске, пару - в Южно-Сахалинске. Идет подготовка необходимого количества специалистов. К 1 июня по сравнению с началом года в два раза увеличили штат сотрудников кредитных отделов в Хабаровске, занимающихся в том числе и кредитованием МБ. Подбираем людей, обучаем. В этом году уже провели два из четырех запланированных семинаров: на Сахалине и в Хабаровском крае. В планах - Приморье и Амурская область.

С целью донести информацию об услуге принимаем участие в семинарах, проводимых на базе Торгово-промышленной палаты в Хабаровске, выступаем на заседаниях краевых объединений предпринимателей Хабаровска, Владивостока, Благовещенска.