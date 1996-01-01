ЕБРР даст деньги для "Тунгуски"

Правительством Хабаровского края совместно с мэрией Хабаровска прорабатывается возможность финансирования Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) строительства водозаборных сооружений подземных вод на Тунгусском месторождении, а также очистных сооружений водопровода и канализации в г. Хабаровске.

Как сообщает пресс-служба правительства края, еще в июне этого года в ходе визита в Хабаровск делегации совета директоров ЕБРР, члены делегации сообщили о новой политике банка, ориентированной на работу с муниципальными образованиями и региональными администрациями с целью финансирования проектов модернизации муниципальной социальной инфраструктуры.

Все три муниципальных проекта, по которым достигнута предварительная договоренность о вложении средств банка, уже находится в стадии реализации. В 2005 году из федерального, краевого и муниципального бюджетов в их развитие вложено свыше 100 млн. рублей. Участие ЕБРР в реализации проектов поможет существенно сократить сроки ввода в эксплуатацию жизненно важных муниципальных объектов.