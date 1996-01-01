"Письма счастья" завтрашнего дня - 2

1 сентября 2005 года Пенсионный Фонд России (ПФР) завершил написание "писем счастья". Как сообщили корреспонденту "ЗР" в Отделении ПФР по Хабаровскому краю, в этом году в крае было изготовлено и направлено для доставки адресатам 576,6 тысячи извещений - на 68,4 тысяч больше, чем в прошлом. Однако превысит ли в 2005 году число тех, кто примет решение о передаче управления своими пенсионными накоплениями, прошлогоднее (511) -остается под сомнением.

Еще четыре месяца (до 31 декабря) есть у владельцев пенсионных накоплений для принятия решения об инвестировании этих средств. На выбор предлагаются: негосударственный пенсионный фонд (НПФ), частная управляющая компания (УК), государственная УК (ГУК). По умолчанию пенсионными деньгами распоряжается ГУК.

Желающие воспользоваться правом выбора должны заполнить соответствующее заявление. Сделать это можно в любом территориальном органе ПФР либо в одной из организаций, с которой у ПФР заключено соглашение о взаимном удостоверении подписей. В 2005 году в Хабаровском крае, по информации краевого отделения ПФР, таких организаций 6: Хабаровский филиал ОАО АКБ "Росбанк", ОАО "Ургалуголь", ОАО "КННААПО", ОАО "Хабаровскэнерго", Дальневосточная железнодорожная дорога - филиал ОАО "РЖД" и УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП "Почта России".

Единственный момент, на который следует обратить внимание, - на предприятиях ОАО "Ургалуголь", ОАО "КНААПО", ОАО "Хабаровскэнерго", Дальневосточная железнодорожная дорога - филиал ОАО "РЖД", принять решение о передаче пенсионных накоплений в доверительное управление могут только сотрудники этих организаций. "В территориальном органе ПФР, в Хабаровском филиале ОАО АКБ "Росбанк" и в почтовых отделениях связи заполнить заявление имеют право все граждане, имеющие накопительную часть пенсии", - уточнили в Отделении ПФР по Хабаровскому краю.

При обращении в любое из перечисленных учреждений застрахованные лица получают комплект документов с чистыми бланками заявлений и образцами их заполнения. К каждому бланку прилагается инструкция по заполнению, где, в частности, перечисляются строки, обязательные для заполнения. На информационных стендах в местах приема заявлений висят инструкции с описанием действий застрахованных при выборе одного из четырех вариантов - при выборе УК, при переходе из ГУК в НПФ, при переходе из одного НПФ в другой НПФ, при возврате из НПФ в ГУК.

Среди размещенных на стенде документов имеется также подробная информация о том, как следует читать присланное из ПФР извещение о состоянии лицевого счета. Так, общая сумма пенсионных накоплений, которой застрахованный гражданин имеет право распоряжаться, указывается в верхней таблице полученного письма. Причем, как подчеркнули в краевом отделении ПФР, "дробить" эти деньги (вкладывать в разные НПФ или УК) нельзя.

Прогнозы сотрудников регионального отделения ПФР относительно активности застрахованных лиц по выбору "распорядителя" пенсионных накоплений звучат оптимистично. Апеллируя к тому, что на обдумывание и выбор граждане в этом году имеют больше времени (законодательно срок приема заявлений в мае был продлен на 3 месяца), в краевом Отделении ПФР ожидают, что доля заполнивших заявления в Хабаровском крае превысит прошлогодние 0,1%.

С этим можно поспорить. Из-за того, что в 2005 году "письма счастья" похудели (раньше в них вкладывали бланки заявлений об инвестировании накоплений и инструкции по их заполнению), руководители частных УК и НПФ высказывают свои опасения, что желающих воспользоваться правом выбора в этом году будет меньше, чем в прошлом. Из 70 опрошенных корреспондентом "ЗР" на улицах Хабаровска случайных прохожих в возрасте 25-35 лет, 60 получили "письма счастья", но ни один не собирается реализовать свое право выбора. Для большинства оказались загадкой слова ГУК, НПФ и частная УК, и многих удивил тот факт, что доходность от инвестиций в негосударственные УК может быть в два раза выше, чем в ГУК.

Досье В сентябре Агентство АК&M опубликовало рейтинг результативности деятельности негосударственных УК (отобранных по конкурсу и заключивших соглашения с ПФР) по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений в первом полугодии 2005 года. Рейтинг строился по одному показателю - отношение чистого дохода от инвестирования в первом полугодии 2005 года к стоимости чистых активов (СЧА) на начало года. В связи с существенными различиями в объемах привлеченных средств населения было составлено два ранжированных списка. В первый из них вошли компании, у каждой из которых СЧА на начало 2005 года превышала 1% суммарной СЧА негосударственных УК - это 16 УК с СЧА на 01.01.05 от 35,3 млн руб. до 606,8 млн руб. Во второй - компании, у которых СЧА была меньше 1% от суммарной СЧА негосударственных УК - это 39 УК с СЧА от 0,1 млн руб. до 22,6 млн руб.

Лидерами первого списка по итогам полугодия стали: ЗАО "УК "Тройка Диалог" (10,92%), ЗАО "УК УралСиб" (10,44%), ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами пенсионного фонда) (10,20%), ООО "Пенсионный Резерв" (9,94%), ООО "УК Росбанка" (8,51%). Лидерами второго - ОАО "УК "Алемар" (12,18%), ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" (10,99%), ООО "УК "Петровский Фондовый Дом" (10,90%), ОАО "УК НИКойл-Сбережения" (10,70%), ООО УК "Аккорд Эссет Менеджмент" (10,26%). Аналогичный показатель ГУК (Внешэкономбанка) за рассматриваемый период составил 4,03%.