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Активы идут в рост
Активы банков, зарегистрированных на территории Хабаровского края, в общем объеме активов кредитных организаций региона продолжают расти. Сохраняется высокий спрос на заемные ресурсы со стороны юридических лиц. Ускоряющимися темпами растет просроченная задолженность по кредитам, выданным населению. Объем денежных средств на депозитах частных лиц увеличивается. Розница приносит впечатляющую прибыль.
Активы банков, осуществляющих свою деятельность на территории Хабаровского края, за первые 6 месяцев текущего года возросли на 1,98% до 47171,023 млн руб. Темпы прироста активов региональных банков за рассматриваемый период значительно, а именно на 14%, опережали этот показатель. При этом во втором квартале текущего года банковские активы региональных банков росли медленнее, чем в первом.
Тройка лидеров по величине чистых активов среди местных банков по итогам первого полугодия не изменилась - 1 месте - Далькомбанк (8194,00 млн. руб.), на 2 - Банк "Дальневосточное О.В.К." (5415,00 млн. руб.), на 3 - Региобанк (3 865,90 млн руб.). В лидеры по величине ликвидных активов вышел Банк "Дальневосточное О.В.К." (1179,80 млн. руб.), вторую позицию занял Далькомбанк (1011,20 млн руб.), а третью (отставание почти в 5 раз) сохранил за собой Региобанк (255,2 млн руб.).
Во втором квартале сохранились высокие темпы роста основной составляющей структуры банковских активов - ссудной задолженности (возросла с начала года на 37,9% до 37758,51 млн руб.). Удельный вес ее в банковских активах достиг 80,05%. Ссудная задолженности нефинансовых организаций с начала года увеличилась на 32,39%, физических лиц - на 19,65%. При этом относительные показатели кредитования юридических и физических лиц - долевое распределение кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, в общем объеме размещенных банками средств - за первое полугодие сократились (62,14% и 16,53% против 64,73% и 19,05%). Ускоряющимися темпами в течение рассматриваемого периода росла просроченная задолженность по кредитам, выданным населению (с начала года увеличилась на 85,50%).
Из региональных банков наибольший кредитный портфель имеют: Далькомбанк (4328,10 млн. руб.), Банк "Дальневосточное О.В.К." (3153,40 млн руб.), Региобанк (2075,70 млн руб.). Однако если в портфеле Далькомбанка и Региобанка преобладает ссудная задолженность предприятий, то основными заемщиками Банка "Дальневосточное О.В.К." являются частные лица.
Состав тройки лидеров региональных банков по величине собственного капитала в первом полугодии не претерпел изменений. Верхнюю строчку занимает Далькомбанк (762,8 млн руб.), за ним следует Банк "Дальневосточное О.В.К." (590,3 млн руб.), далее Региобанк (585,6 млн руб.).
В структуре пассивов кредитных организаций края основную долю по-прежнему занимают средства клиентов (75,92% от совокупных пассивов, или 35812,11 млн руб.). Из них 71,94% или 25762,12 млн. руб. приходится на депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц (увеличение с начала года на 17,37%). Во втором квартале темпы прироста банковских депозитов замедлились - следствие трат населения в дни праздников и в преддверии отпускного сезона.
По объему привлеченных средств из числа региональных банков на конец первого полугодия лидировали все те же: Далькомбанк (7336,20 млн руб.), Банк "Дальневосточное О.В.К." (3547,40 млн руб.), Региобанк (2702,40 млн руб.).
Что касается прибыли, эффективная стратегия по продвижению услуг потребительского кредитования на рынке Хабаровского края принесла свои "дивиденды" Банку "Дальневосточное О.В.К." - за первые 6 месяцев текущего года банк заработал в два раз больше, чем за весь предыдущий год, а именно 699,3 млн. руб. Прибыль Региобанка за рассматриваемый период также превысила прошлогодний результат (81,2 млн руб. против 61,4 млн руб.). Из лидеров регионального рынка меньше всего за первое полугодие заработал Далькомбанк - 4,40 млн руб.
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