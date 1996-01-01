За уклонение от возврата кредита будут штрафовать на годовую зарплату

Пакет законопроектов, регулирующих сферу потребительского кредитования, планируется внести в Госдуму до конца летней сессии, сообщили в комитете по банковскому законодательству Ассоциации региональных банков России.

Среди нововведений - закрепление за ЦБ права регулирования деятельности коллекторских агентств, которые "выбивают" долги. Кроме того, банк сможет передавать информацию в бюро кредитных историй без согласия заемщика, если тот не обслуживал свой долг в течение трех месяцев, а сумма его задолженности превысила 10 тыс. руб.

Также предусмотрены поправки в Уголовный кодекс РФ, которые устанавливают ответственность за незаконное получение кредита, в том числе и лиц, причастных к этому процессу. При этом штраф может быть предусмотрен в размере суммы полученного кредита. Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности предлагается наказывать штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы за один год.