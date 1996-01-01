Россияне несут деньги в банки, потому что больше некуда

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о том, что банковские депозиты населения стали заметно расти. Эксперты полагают, что это результат некоторого укрепления доверия россиян к кредитным учреждениям. Однако любовь к банкам вспыхнула не потому, что хранить деньги на вкладах сегодня выгодно, а потому что все другие финансовые инструменты еще более откровенно разочаровывают.

По данным АСВ, за первый квартал 2007 г. объем средств граждан в российских банках вырос на 5,8%. На сегодняшний день он составляет около 4 трлн руб. Рост оказался большим, чем в прошлом году (5,2%), и совсем уже несравнимым с годами предшествующими, когда еще чувствовались последствия кризиса доверия, потрясшего Россию летом 2004 г. Эксперты признают, что сегодня доверия действительно стало побольше. Да и система страхования вкладов, увеличившая возмещение в случае банкротства банка до 400 тыс. руб., свое дело, безусловно, сделала.

Как пишут "Новые известия", по прогнозу АСВ, в 2007 г. увеличение темпов роста вкладов с учетом сезонности составит от 30 до 32%. Таким образом, население положит в банки еще примерно 1,2 трлн руб., и общероссийский частный депозит вплотную приблизится к 5-триллионной отметке. По итогам II квартала этот прогноз даже может быть пересмотрен в сторону повышения. Между тем, по мнению экспертов, россияне снова понесли деньги в банки вовсе не потому, что они так замечательно и выгодно для граждан работают. В I квартале многие из них действительно повысили процентные ставки по вкладам в среднем с 5-5,5 до 7-8%. Однако при ожидаемой правительством годовой инфляции на уровне 8-8,5% положенные на депозит средства даже просто сохранить едва ли удастся. Если же цены вырастут больше, чем планируется (что, по мнению многих экономистов, весьма вероятно), считать придется вообще не доход, а убыток.

Однако и на такое скромное повышение пошли не все. Сбербанк, например, где все еще открыто более половины вкладов наших граждан, в начале мая этого года не поднял, а, наоборот, снизил процентные ставки. Эксперты АСВ полагают, что в перспективе это снижение еще скажется на ситуации на рынке. Банкиры, похоже, не боятся сегодня лишиться вкладчиков, потому что все другие финансовые инструменты население разочаровывают.

Рынок жилья, особенно популярный в столичном регионе, приостановил свой рост. Еще в 2006 г. вкладывать в московскую недвижимость было почти в 10 раз выгоднее, чем класть деньги на депозит. В феврале доходность рынка жилья резко упала и лишь на 20% опережала средний банковский вклад. На минувшей неделе, по данным аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", она снизилась до ничтожных 20%. Это означает, что даже отнюдь не щедрый банковский процент с точки зрения вложения денег в пять раз выгоднее, чем покупка квартиры.

Фондовый рынок ведет себя непредсказуемо и с наступившей стагнацией не справляется. В результате в апреле три четверти паевых инвестиционных фондов (а с ними, разумеется, и россияне, доверившие им свои деньги) понесли убытки. На первые места в рейтингах, чего никогда прежде не было, вышли ПИФы облигаций. Риски там минимальные, но и доходность не намного выше, чем у банковских депозитов. Наконец, долго и нежно любимый в России доллар уже несколько месяцев барахтается ниже 26-рублевой отметки. По прогнозам специалистов, преодолеть ее "зеленый" не сможет, а вот спуск до 25 руб. вероятен. К евро же население у нас все никак не привыкнет. Специалисты полагают, что в этой ситуации привлекательность банковских вкладов сохранится. Мало того, по мнению профессора Российской экономической школы Олега ЗАМУЛИНА, она будет расти. "Это абсолютно здоровая экономическая тенденция, - сообщил он "Новым известиям". - Ведь у наших сограждан еще очень много денег "спрятано под матрасом".