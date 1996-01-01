"КИТ Финанс" наращивает ипотеку

Совокупный портфель ипотечных кредитов Инвестиционного банка "КИТ Финанс" превысил 20 млрд руб. Увеличение портфеля на 90% с начала года - результат наращивания выдачи по собственной программе и расширения операций рефинансирования кредитов других операторов рынка. Около 70% портфеля КИТ Финанс составляют ипотечные кредиты по собственной программе.