Владивосток пополнился очередными банкоматами Далькомбанка

В связи с возросшим числом владельцев карт "Золотая корона" ФКБ "Далькомбанк" Приморский открывает еще один банкомат платежной системы "Золотая корона". Он расположен на центральной площади Владивостока и работает круглосуточно. Итого в Приморском крае установлено 7 банкоматов "Далькомбанка": 2 в Находке, 1 в Николаевке и 4 во Владивостоке.