Саммит-Банк растет не по дням, а по часам

В конце мая состоялось годовое собрание акционеров ОАО КБ "САММИТ БАНК", на котором принято решение об увеличении уставного капитала банка на 100 млн руб. В 2006 г. собственные средства были увеличены на 60 млн руб. Таким образом, уставный капитал "САММИТ БАНКА" в 2007 г. превысит 5 млн евро, сообщили в банке.