Азиатско-Тихоокеанский Банк - 15 лет на рынке банковских услуг

Год назад ЗАО "Амурпромстройбанк" было переименовано в ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АТБ). Собрание акционеров пошло на этот шаг в связи со значительным расширением сети филиалов банка на Дальнем Востоке и в Сибири, развитием новых направлений деятельности.

Ребрендинг и соответственно рестайлинг ЗАО "Амурпромстройбанка" в ОАО "Азиатско-Тихоокеанский Банк" позволил финансовому учреждению позиционировать себя как банк, работающий со всеми видами банковских услуг, причём на рынке, выходящем за рамки одной Амурской области. По прошествии года "ДК" встретился с председателем правления банка Евгением АКСЕНОВЫМ:

- Вопрос о создании нового бренда возник давно. В 2006 году наш банк вышел на рынок Дальнего Востока. Очень плотно стали сотрудничать со своими коллегами из Китая. Это привело к тому, что название "Амурпромстройбанк" перестало отвечать тем задачам, которые мы ставили перед собой, - отметил Евгений Владимирович. - Мы были заинтересованы в том, чтобы банк из Благовещенска вышел и в западную часть России, и в соседние страны. Но это, конечно, мегазадача, хотя, по моему мнению, вполне решаемая. В своей работе мы ориентируемся на многопрофильность и предлагаем полный спектр финансовых услуг различным категориям клиентов.

- Но не кажется ли вам, что рынок банковских услуг Дальнего Востока несколько переполнен и уже идёт жёсткая конкурентная борьба?

- Мониторинг показывает, что, во-первых, до перенасыщения рынка ещё очень далеко, во-вторых, мы уверенно занимаем свои позиции. Хотя, безусловно, приходится и бороться за своего клиента. Но, как мне кажется, бизнес без конкурентной борьбы существовать не может. Здоровая конкуренция позволяет финансовым структурам "быть в форме", а потребитель в свою очередь получает огромный выбор услуг.

- Вы отмечали, что Азиатско-Тихоокеанский Банк - многопрофильный, но, насколько можно судить по продуктам, основной упор вы делаете на розницу. Вклады, кредиты, денежные переводы и так далее - практически всё ориентировано на рядового потребителя.

- Физические лица - это самые многочисленные клиенты банка, но не единственное наше направление работы. Для бизнесменов в банке разработана программа сотрудничества в сфере кредитования и поддержки, направленная на развитие своего дела. Через АТБ возможно приобретение и обновление автопарка и оборудования по лизингу. По программе "Факторинг" предприниматели получают возможность предоставлять своим клиентам отсрочку платежа и при этом получать оплату за реализованный товар, оказание услуг, выполнение работ. Помимо этого мы предоставляем банковские гарантии, что позволяет предпринимателям участвовать в тендерах, получать от поставщиков отсрочку платежа, авансы от покупателей. Лично я считаю, что будущее Дальнего Востока именно в развитии малого и среднего предпринимательства. Поэтому и внимание этому сегменту рынка мы уделяем самое пристальное.

- Рынок ценных бумаг пока не прельщает?

- Ну почему же. В конце декабря 2006 года Азиатско-Тихоокеанский Банк победил в конкурсе, объявленном администрацией города Благовещенска, на организацию облигационного займа. Одновременно банк выступил платёжным агентом и депозитарием. То есть АТБ ведёт расчёты с держателями облигаций и учёт владельцев ценных бумаг. Тогда, в конце прошлого года, администрация Благовещенска и АТБ сделали "пробный шар".

Основная цель этого пилотного выпуска состояла в том, чтобы заработать историю на будущее и дать о себе знать потенциальным инвесторам, чтобы в дальнейшем выпускать более крупные займы. В перспективе - выход на рынок ценных бумаг. То есть пока мы, что называется, тренируемся. Спешить, думаю, не следует. Тем более что всё идёт в соответствии с теми планами, которые мы поставили перед собой.

- Насколько ваши планы амбициозны?

- В 2007 году мы увеличим собственный капитал банка до миллиарда рублей. Ещё один пункт - разветвление сети продаж, присутствие в ключевых территориальных единицах Сибири и Дальнего Востока. Стабильное развитие пластикового бизнеса также стоит в этом ряду. Сейчас мы занимаем одну из лидирующих позиций по реализации зарплатных проектов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Приблизительно каждый 14-й житель Амурской области и каждый 120-й дальневосточник получают свою заработную плату по дебетовым пластиковым картам Азиатско-Тихоокеанского Банка. Ставим задачу добиться увеличения показателей по "пластику" как минимум в два раза. К 2009 году мы планируем диверсифицировать кредитный портфель за счёт малого бизнеса и увеличить свою долю на рынке до 5%. Отдельный вопрос - развитие собственной программы ипотечного кредитования. К концу этого года мы собираемся увеличить кредитный портфель по ипотечному кредитованию до миллиарда рублей.

То есть мы создаём такие условия, которые были бы максимально удобны клиентам. Но наряду с услугами для российского Дальнего Востока очень большое значение придаем нашим международным связям. Развитие российско-китайских, российско-корейских, российско-японских отношений потребует привлечение финансовых средств. К счастью, наши соотечественники уже отходят от "челночного" бизнеса. Наступает время цивилизованного подхода к делу. А опыт работы с зарубежными партнёрами у нас есть.