Реальная подпитка от Сбербанка

Все более активно Сбербанк России влияет на бизнес-процессы, происходящие в регионах страны, оказывая финансовую поддержку большим и малым предприятиям. Деньги вкладчиков реально подпитывают региональные экономики. Не исключение в этом смысле и Благовещенское отделение Дальневосточного банка Сбербанка России. Работа с корпоративными клиентами и инвестиционная деятельность подразделений банка на территории Амурской области - тема разговора "ДК" с управляющим Благовещенского отделения Михаилом КИЦЕНКО.

- Михаил Тимофеевич, сегодня многие предприятия области встали перед острой необходимостью обновления технологического оборудования, насколько банк готов поддержать производителя в этом непростом, но важном процессе?

- Действительно тенденцией последних лет является стремление клиентов к расширению и техническому обновлению бизнеса, и как следствие - рост инвестиционной активности. А для нас инвестиционное кредитование - стандартный продукт Сбербанка, доступный широкому кругу клиентов.

Досье Благовещенское отделение инвестирует деятельность предприятий и субъектов малого бизнеса Амурской области (это финансирование на цели развития производства со сроком от трех до семи лет), используя все преимущества, которые может предложить Сбербанк. В этом смысле объемы финансирования интересных инвестиционных проектов ограничиваются только платежеспособностью заемщика. В 2006 г. объем кредитов, предоставленных на инвестиционные цели, составил 488 млн руб., а инвестиционный портфель отделений Сбербанка в области за 2006 г. вырос в 2,3 раза и составил 660 млн руб. Замечу, что по итогам работы за несколько последних лет Благовещенское отделение Сбербанка России было награждено дипломами губернатора Амурской области "За лучшие показатели в кредитовании долгосрочных проектов на территории области".

Одним из долговременных партнеров банка в этом направлении нашей деятельности является ООО "Амурский бройлер", который совместно со Сбербанком реализовал пять инвестиционных проектов, связанных с отдельными этапами технического перевооружения предприятия. На протяжении четырех лет банк сотрудничает с ЗАО "Хэргу", помогая этому золотодобывающему предприятию финансировать проекты по модернизации основных фондов, финансирует строительные проекты ООО "Россия" и обновление производственных фондов ОАО "Тындалес".

Сбербанк предлагает не только кредитование прямых инвестиций, но и позволяет заместить длинными кредитными ресурсами инвестиционные вложения предприятий прошлых лет. По такой схеме строится сотрудничество, например, с ФГУСП "Поляное", ООО "Россия", ОАО "Хладокомбинат". Мы участвуем в кредитовании тех направлений экономики, которые государство считает приоритетными. Так, в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" Благовещенское отделение сотрудничает с предприятиями агропромышленного комплекса, кредитуя приобретение сельскохозяйственной техники таких хозяйств, как ОАО "Байкал", ОАО "Димское", СХПК "Дим". Это в условиях катастрофического износа действующего машинотракторного парка и ориентации на ресурсосберегающие технологии сегодня особенно актуально.

На долгосрочной основе отделения Сбербанка, работающие на территории области, сотрудничают с недропользователями, в том числе с предприятиями золотодобывающего комплекса - можно сказать, стратегического для Амурской области. В 2007 году этому партнерству исполняется 10 лет. За это время объем кредитов недропользователям составил почти 4,4 млрд руб. Реализовано договоров на куплю - продажу драгоценных металлов в объеме более 31,2 тонны. При финансовой поддержке Сбербанка старательские артели обновляют дражный флот, а более крупные золотодобывающие компании переходят на новые технологии получения рудного золота. Уже в текущем году мы заключили с недропользователями 19 договоров купли - продажи 2857 кг золота и 300 кг серебра.

- Что предлагают подразделения Сбербанка малому бизнесу, который, как известно, часто очень нуждается в деньгах, но не может взять их в банках из-за проблем с залоговой базой, а также сложности оформления документов?

- В последние годы мы активизировали работу с малым бизнесом, ведь это наиболее мобильный сектор экономики, быстрее всего приспосабливающийся к условиям рынка. Удельный вес кредитов малому бизнесу составляет 30% кредитного портфеля нашего отделения, это более 1 млрд рублей. Предприятия малого бизнеса являются партнерами банка и в части инвестиционного кредитования. У нас активно кредитуются на приобретение оборудования, объектов недвижимости и прочие цели такие заемщики, как ИП Пасынков А.П. (компания "Мясной дом"), ИП Чеглаков Е.А. (компания "5 континентов"), предприниматели компании "Простор", компания "Фартов".

Специализированная программа кредитования ориентирована на представителей малого бизнеса, чья годовая выручка от реализации не превышает 55 млн руб. Значительным преимуществом данной программы является то, что подготовка документов для банка сведена к минимуму, и даже этот минимум помогает оформить заемщику кредитный инспектор. Расширены цели кредитования. Сроки кредитования субъектов малого предпринимательства на приобретение, капитальный и текущий ремонт основных средств увеличены до трех лет. Также сокращен пакет документов, необходимых для получения кредита. И еще один плюс - имеется возможность предоставления неполного имущественного обеспечения. Предприниматель может получить кредит и наличными средствами - до 1 млн руб. Заемщикам с хорошим финансовым положением мы предлагаем выкуп кредитов в других банках на более выгодных для них условиях.

Естественно, все эти преференции не остались незамеченными. В 2006 году Благовещенское отделение предоставило субъектам малого предпринимательства более 3,3 млрд руб. кредитов. Я могу назвать целый комплекс причин, по которым бизнес, и большой, и малый, выбирает наш банк в качестве партнера. Здесь и комплексное обслуживание клиентов, и возможность расчетов в режиме реального времени, и сочетание самых современных технологий и банковских услуг. Но это тема другого разговора.