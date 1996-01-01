Востокбизнесбанк советует путешествовать с дорожными чеками

В период отпусков ООО КБ "Востокбизнесбанк" предлагает клиентам приобрести дорожные чеки Американ Экспресс, номинированные в долларах США и евро.

При этом у покупателей есть уникальная возможность - купить чеки не только за валюту, но и за рубли по курсу банка.

Реализацию дорожных чеков Американ Экспресс осуществляют отделения Востокбизнесбанка во Владивостоке и в городах: Находка, Уссурийск, Спасск-Дальний и Лесозаводск.