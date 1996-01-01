Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Фонды Fortis Investments придут в июне
Инвестиционный банк "КИТ Финанс" и европейская компания Fortis Investment Management S.A./N.V. завершили сделку по созданию совместного предприятия - управляющей компании "КИТ Фортис Инвестментс".
"Международное партнерство двух сильных финансовых компаний России и Европы позволит расширить услуги по управлению активами в России и странах СНГ, предоставить иностранным клиентам продукты для инвестирования на российском рынке, открыть фонды Fortis Investments для инвесторов в России и СНГ", - прокомментировал Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк во Владивостоке.
Совместное предприятие КИТ Фортис Инвестментс создано на базе управляющей компании КИТ Финанс (ОАО) и продолжит управлять линейкой паевых фондов КИТ и создавать новые продукты, используя лучший международный опыт.
Инвестиционному банку КИТ Финанс и Fortis Investments принадлежат равные доли (по 50%) зарегистрированного в Голландии холдинга - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент Холдинг Б.В., который является 100% собственником российской управляющей компании КИТ Фортис Инвестментс (ОАО).
Продажи российской линейки фондов с января 2007 г. выросли на 44%. Стоимость чистых активов ПИФов КИТ Фортис Инвестментс в конце апреля достигла 25 млрд руб. В июне планируется начать продвижение фондов Fortis Investments для клиентов в России .
Новости тематики
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока станет еще мощнее
Новости раздела
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста