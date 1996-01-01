Фонды Fortis Investments придут в июне

Инвестиционный банк "КИТ Финанс" и европейская компания Fortis Investment Management S.A./N.V. завершили сделку по созданию совместного предприятия - управляющей компании "КИТ Фортис Инвестментс".

"Международное партнерство двух сильных финансовых компаний России и Европы позволит расширить услуги по управлению активами в России и странах СНГ, предоставить иностранным клиентам продукты для инвестирования на российском рынке, открыть фонды Fortis Investments для инвесторов в России и СНГ", - прокомментировал Вячеслав ТЕРТЫШНЫЙ, региональный директор КИТ Финанс Инвестиционный банк во Владивостоке.

Совместное предприятие КИТ Фортис Инвестментс создано на базе управляющей компании КИТ Финанс (ОАО) и продолжит управлять линейкой паевых фондов КИТ и создавать новые продукты, используя лучший международный опыт.

Инвестиционному банку КИТ Финанс и Fortis Investments принадлежат равные доли (по 50%) зарегистрированного в Голландии холдинга - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент Холдинг Б.В., который является 100% собственником российской управляющей компании КИТ Фортис Инвестментс (ОАО).

Продажи российской линейки фондов с января 2007 г. выросли на 44%. Стоимость чистых активов ПИФов КИТ Фортис Инвестментс в конце апреля достигла 25 млрд руб. В июне планируется начать продвижение фондов Fortis Investments для клиентов в России .