Игра в "голубые фишки"

Появление так называемых народных IPO (Роснефть, ВТБ), а также допэмиссии, проведенной Сбербанком, все больше подтверждают литературную истину: "Деньги у Корейко есть, и деньги немалые...".

Сегодня ДДГ "ЗР" предлагает обратить внимание на услугу, которая будет небезынтересна новоявленным владельцам акций и тем, кто осознал эффективность вложений на фондовом рынке. Интернет-трейдинг - это именно то, что нужно начинающему инвестору.

Полюбите фондовый рынок

Аналитики "Тройки-Диалог", которая пришла в Приморье в прошлом году, не только предложили владивостокцам разместить свои капиталы в доверительное управление, но и взяли за правило помогать инвесторам самим участвовать в биржевой торговле. Они ежемесячно вооружают инвесторов рекомендациями по покупке тех или иных акций. И в прогнозах ошибаются редко. Вот только зачем? Логика проста: случайные люди на фондовом рынке усиливают непредсказуемость биржевого курса.

Между тем поведение "голубых фишек" - своеобразной "горячей десятки" российских компаний - сегодня вполне прогнозируемо: некоторые достигли предела, другие еще недооценены. Динамика роста ценных бумаг только подогревает интерес к фондовому рынку.

Так, специалисты ООО "Финам-Владивосток", представитель ЗАО "Финам" во Владивостоке, обращают внимание на телекоммуникационную сферу. Акции "Ростелекома" оказались "интереснейшей бумагой", в прошлом году они выросли на 196%, взяв старт с 66,руб. за акцию и достигнув 194,79 руб. Вот и считайте процент годовых!

Несомненный фаворит металлургической отрасли - "Норильский никель", рост которого в 2006 г. составил 54,5%.: от 2561 руб. до более 4000 руб. к окончанию года. По мнению экспертов "Тройки Диалога", "Норильский никель" недооценен, дополнительную привлекательность ему придают смелые планы развития бизнеса на Дальнем Востоке.

Помимо крупных предприятий на фондовом рынке активно торгуются акции наших приморских предприятий: Дальсвязь показала рост 39,5%, акция ДВМП показала 60%-ный рост (с 30 до 49 центов). "Дальэнерго" выросло на 172% (на начало года - 36 коп., к концу - 98 коп.). Вместе с тем бумага имеет очень высокую динамику колебания. Так, акции "Дальэнерго" в одну из ноябрьских пятниц 2006 г. имели рост 30%, а двумя днями позже упали на те же 30%.

Так что составлять пакет только из "голубых фишек" не стоит. Лидером роста в России в 2006 г., по словам специалистов "Мион-ДВ", стала малоизвестная энергетическая компания "Владимирская СК". Она выросла на 991%, в начале года оцениваясь в 1,1 руб. и к концу года достигнув 12 руб. Разразившийся в стране лекарственный кризис привлек интерес фондового рынка к фармацевтическим компаниям. Например, сеть аптек "36 и 6" показала рост 408% за год - с 295 руб. за акцию до 1 500 руб. на конец года.

Держать нос по ветру

Увы, политика тоже стала игроком на бирже. Так, компания "Юкос" прошлый год завершила падением в 70%. В начале года стоила 59 руб., закончила год - 17,43 коп. После чего акции "Юкоса", что называется, заморозили, и в данный момент они не торгуются.

В современном биржевом лексиконе очень часто упоминаются названия четырех животных: быки, медведи, свиньи и овцы. Это отголоски сельского наследия Уолл-стрит, названной в честь стены, которую первые поселенцы возвели на южной оконечности Манхэттена, чтобы не разбрелся их скот.

Какое же значение имеют названия животных сейчас? Если ожидается рост акций, то трейдер открывает длинную позицию (long), а при окончании роста длинная позиция закрывается. Тех, кто играет на повышение бумаги, называют "быками". Существует возможность извлечения прибыли и из снижения стоимости ценной бумаги. Трейдера, открывающего короткую позицию (short), играющего на понижении стоимости ценной бумаги, называют "медведем".

Надо сказать, что не по всем ценным бумагам можно открывать короткие позиции, а лишь по маржинальным. Данные ценные бумаги, которые, как правило, относятся к "голубым фишкам", имеют универсальный характер, в их отношении можно открывать и короткие, и длинные позиции. По не маржинальным ценным бумагам можно открывать только длинную позицию.

Расслабьтесь и получите...

По словам Натальи ВОЙЧУК, директора представительства УК "Тройка Диалог", во Владивостоке существует несколько категорий клиентов. Одни инвесторы выставляют заявку на покупку через интернет-трейдинг после объявления цены размещения акции при допэмиссии или IPO, таким образом, страхуя себя от неизвестности. Есть клиенты, которым нравятся отдельные акции, от которых ожидают хороших результатов в будущем, и они их покупают и держат долгое время, рассчитывая на высокий потенциал роста таких бумаг. Вторая категория инвесторов формирует свой собственный портфель и активно управляет своими инвестициями.

Иван НАГИБИН, генеральный директор ООО "Финам-Владивосток", представитель ЗАО "Финам" во Владивостоке, также отмечает, что большинство начинающих инвесторов раньше не владели никакими акциями, хотя в последние годы число тех, кто приходит на биржу со своим пакетом акций, доставшимся по приватизации или в ходе IPO. Других привлекает возможность получения кредитного плеча под те бумаги, которые у них уже есть, и они, сохраняя за собой какие-то сильные бумаги, вроде "Сбера", играют активно тем плечом, которое под них получают.

Юрий ХИТЕЕВ, начальник отдела активных и пассивных операций ОАО "Альфа-Банк" филиал "Дальневосточный", отмечает важный аспект интернет-трейдинга - мобильность, т.к. торговать можно из дома или офиса, используя персональный компьютер, ноутбук и даже смартфон. Став клиентом "Альфа-Директ", инвестор получает ряд дополнительных услуг, т.к. система интегрирована с пакетом банковских услуг ОАО "Альфа-Банк". Благодаря этому перевод средств между брокерским счетом и пластиковой картой занимает всего 5 минут, также происходит и погашение задолженности по кредитной карте.

Наши эксперты отмечают, что первоначально можно подключить демонстрационную версию, где в режиме реального времени вы можете потренироваться и совершить свои сделки с виртуальными ценными бумагами, формировать портфель и прогнозировать развитие ситуации на рынке. Проверили себя виртуально - переходите на реальные деньги.

Минимальная сумма, с которой можно подключить интернет-трейдинг в разных компаниях, варьируется от 30 до 50 тыс. руб.