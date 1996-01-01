Зарплаты мешают экономическому росту

Минэкономразвития РФ опубликовало свой ежемесячный экономический мониторинг. Согласно данным министерства в начале года реальные зарплаты в промышленности росли вдвое быстрее производительности труда.

Так, за период с марта по апрель производительность увеличилась на 7,8%, а зарплаты выросли на 15,5%. Для сравнения: в прошлом году за аналогичный период производительность труда выросла на 8,5%, а зарплаты всего лишь на 6,1%. В целом средняя зарплата по России за последний год увеличилась на 28,4% (учитывая инфляцию - на 18,5%) и достигла 12 510 руб.

Как сообщил "ФК-Новости" ведущий оценщик ООО "Универсальный оценщик" Герман ЦУКОР, сохранение ситуации, когда рост зарплат будет опережать рост производительности труда, может привести к серьезным экономическим последствиям - рынок труда станет серьезным ограничителем экономического роста.