Роял Кредит Банк пришел в Находку

Роял Кредит Банк открыл первый кредитно-кассовый офис в Находке. Банк расположился в помещении торгового центра "Колизей".

"Сегодня здесь можно получить персональный кредит или автокредит на сумму до 1 млн. руб., в ближайшем будущем - обменять валюту и отправить денежный перевод без открытия счета", - сообщила Елена ОНУШКИНА, которая возглавила кредитно-кассовый офис ОАО "Роял Кредит Банк" в Находке.

В перспективе Роял Кредит Банк намерен открыть в Находке несколько офисов, развернуть сеть банкоматов и начать работу с пластиковыми картами международных платежных систем Visa и MasterCard. Напомним, в Хабаровске и Владивостоке Роял Кредит Банк работает с марта 2007 г.