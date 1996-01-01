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Золотой кредитный ключик
- Подруга советует на случай непредвиденных расходов в отпуске оформить кредитную карту - якобы так гораздо удобнее и безопаснее. Подскажите, услугами какого банка лучше воспользоваться?
В путешествии пригодится
Кредитные карты в собственном смысле слова сегодня эмитируют банк "Аванград", Альфа-Банк, ВТБ24, Импэксбанк, Примсоцбанк, МДМ-банк, Банк Москвы. Дальневосточный банк предлагает клиентам воспользоваться услугой овердрафта (кредитной линией). Продукт "Кредитная карта" в ближайшее время дополнит перечень услуг для частных лиц Дальневосточного банка.
Основным плюсом "кредиток" является многократное использование кредита, поскольку владельцу карты не придется каждый раз обращаться в банк для его получения. После пополнения карта будет содержать ровно ту сумму, которая была выдана банком клиенту, а значит, есть возможность пользоваться средствами банка в течение срока действия карты. Кроме того, выписка о состоянии денежного счета по кредитной карте является подтверждением вашего дохода для получения Шенгенской визы.
Так, банк "Авангард" выпускает кредитные карты сроком на 3 года, Альфа-Банк, ВТБ 24, МДМ-банк, Импэксбанк на 2 года, Примсоцбанк - на 1 год. Овердрафт, предоставляемый Дальневосточным банком, действует в течение всего срока действия карты с возможностью автоматического продления при перевыпуске.
В данном контексте нам интересен вопрос, какой кредитный лимит предлагают банки своим клиентам. Банк "Авангард" перечисляет на кредитный счет от 6 до 150 тыс. руб. Банк Москвы, Альфа-Банк - 3 среднемесячных дохода. МДМ-банк - 2 ежемесячных дохода. В ВТБ 24 делают акцент на доход владельца карты и другие показатели: семейное положение, место работы и т.д. При прочих равных условиях есть возможность получить до 6 ежемесячных заработков на карту. Примсоцбанк выдает кредитную карту с равным для всех лимитом 30 тыс. руб.
Если клиент получает зарплату по пластиковой карте Дальневосточного банка, то он может оформить овердрафт на сумму до 70% своего ежемесячного заработка. Кроме того, все стандартные карты Visa Gold выдаются клиентам с уже установленным кредитным лимитом. У Импэксбанка кредит на карте равен 50% ежемесячного дохода.
Нулевая процентная ставка
Каждый банк продвигает собственную систему погашения кредита, в их ряду широко рекламируемый беспроцентный (grace) период. В Приморье услугу на 50-дневный срок предоставляют Банк "Аванград", Банк Москвы, ВТБ 24, Альфа-Банк кредитует по нулевой процентной ставке на 60 дней.
Импэксбанк предлагает клиенту создать свою "идеальную пластиковую карту", совмещающую функции дебетовой, кредитной карт, а также депозита. По своему выбору пользователь может установить беспроцентный период от 15 до 50 дней, внеся за эту услугу помимо платы за заведение карты единовременный платеж. Карту с совмещенными функциями можно открыть и в ВТБ 24.
Большинство банков grace-период рассматривают с 1 числа каждого месяца, положенный срок льготного погашения определяют как 20-е число следующего месяца. Т.е. за все покупки и услуги, оплаченные, скажем, в июне необходимо будет расплатиться до 20 июля. Для тех, кто не уложился в льготный срок, действуют установленные банками процентные ставки. МДМ-банк предлагает клиентам уплачивать ежемесячно лишь проценты от появившейся задолженности, а всю сумму кредита заемщик может погасить и через 2 года.
Расплачиваться за товары и услуги кредитной картой, безусловно, выгоднее, т.к. через терминалы проценты, как правило, не взимаются, в том числе и за границей. Иначе дело обстоит при обналичивании денег через банкоматы. ВТБ 24 берет комиссию 4% от суммы наличных, Банк Москвы, Импэксбанк - 2%, МДМ-банк - 0, 9%, Примсоцбанк - 5%. Комиссия Банка "Авангард" - 3%.
Специалисты Дальневосточного банка отмечают, что держателю карты VISA не стоит беспокоиться о том, какую валюту и в каком количестве брать с собой в поездку. При снятии наличных и расчетах по карте конвертация денежных средств карты в валюту страны пребывания будет происходить автоматически как по рублевой, так и по валютной карте. Для оплаты интернет-покупок, расчетов за товары и услуги в путешествиях, бронирования гостиниц, аренды автомобилей чаще всего используют карту VISA Classic.
Держатели карты VISA Дальневосточного банка, Импэксбанка по желанию могут оформить полис страхования медицинских расходов, который гарантирует организацию и оплату медицинской помощи 24 часа в сутки в любой стране. Страховой взнос в среднем составляет от $ 5 до 30.
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