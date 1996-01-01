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5,2% банков в РФ - проблемные

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Доля проблемных банков в РФ за 2006 г. увеличилась до 5,2% с 3,9% на 1 января 2006 г., говорится в годовом отчете Банка России за 2006 год, сообщает агентство "Интерфакс-АФИ".

При этом удельный вес активов финансово-стабильных кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора в прошлом году оставался предельно высоким - 99,6%, отмечает регулятор. Доля финансово-стабильных банков среди действующих составила 94,7% по сравнению с 96,1% год назад. ЦБ отмечает сокращение кредитных организаций без недостатков в деятельности - с 218 до 194 и банков, имеющих отдельные недостатки в деятельности, - с 986 до 932. Между тем Банк России отмечает, что анализ финансового состояния кредитных организаций в 2006 г. свидетельствует о достаточной устойчивости банковского сектора. По состоянию на 1 мая в России насчитывались 1 174 действующие кредитные организации, из которых 1 130 - банки.

Доналоговая прибыль действующих кредитных организаций в 2006 г. составила 371,5 млрд руб. Удельный вес прибыльных банков снизился при этом с 98,9% до 98,4%. Количество убыточных кредитных организаций в прошлом году увеличилось с 14 до 18 (или с 1,1% до 1,5%). Собственный капитал действующих российских кредитных организаций на 1 января 2007 г. составил 1 трлн 692,7 млрд руб.

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