www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Безотзывные вклады привяжут к ССВ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Ассоциацией российских банков (АРБ) разработан новый законопроект о безотзывных вкладах, который на днях будет внесен в Госдуму. Предполагается, что размер безотзывного вклада не будет превышать предельную сумму страхового возмещения, которая выплачивается вкладчику в случае банкротства банка.

Первый вариант законопроекта о безотзывных вкладах был разработан АРБ два года назад и в сентябре 2005 г. внесен в Госдуму, однако депутаты отправили законопроект на доработку: они были против того, чтобы размер безотзывного вклада не был ничем ограничен. Эксперты АРБ учли все замечания и подготовили новую редакцию проекта закона, который до конца мая будет внесен в Госдуму. Как сказал РБК daily президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН, "новый вариант законопроекта является компромиссным, что позволяет нам надеяться на его поддержку Госдумой".

Предлагается впервые законодательно закрепить понятие "вклад безотзывный", означающее вклад, который не может быть отозван по желанию клиента до окончания срока договора. Впрочем, авторы законопроекта все же предусмотрели для вкладчиков ряд исключений: договор безотзывного вклада можно будет расторгнуть раньше времени в случае смерти ближайших родственников вкладчика или его тяжелой продолжительной болезни. Правда, для этого вкладчику или его доверенному лицу все равно придется обращаться в суд. При этом проценты по безотзывному вкладу, расторгнутому раньше времени, будут выплачены как по вкладу "до востребования".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru