Безотзывные вклады привяжут к ССВ

Ассоциацией российских банков (АРБ) разработан новый законопроект о безотзывных вкладах, который на днях будет внесен в Госдуму. Предполагается, что размер безотзывного вклада не будет превышать предельную сумму страхового возмещения, которая выплачивается вкладчику в случае банкротства банка.

Первый вариант законопроекта о безотзывных вкладах был разработан АРБ два года назад и в сентябре 2005 г. внесен в Госдуму, однако депутаты отправили законопроект на доработку: они были против того, чтобы размер безотзывного вклада не был ничем ограничен. Эксперты АРБ учли все замечания и подготовили новую редакцию проекта закона, который до конца мая будет внесен в Госдуму. Как сказал РБК daily президент АРБ Гарегин ТОСУНЯН, "новый вариант законопроекта является компромиссным, что позволяет нам надеяться на его поддержку Госдумой".

Предлагается впервые законодательно закрепить понятие "вклад безотзывный", означающее вклад, который не может быть отозван по желанию клиента до окончания срока договора. Впрочем, авторы законопроекта все же предусмотрели для вкладчиков ряд исключений: договор безотзывного вклада можно будет расторгнуть раньше времени в случае смерти ближайших родственников вкладчика или его тяжелой продолжительной болезни. Правда, для этого вкладчику или его доверенному лицу все равно придется обращаться в суд. При этом проценты по безотзывному вкладу, расторгнутому раньше времени, будут выплачены как по вкладу "до востребования".