Промсвязьбанк наращивает активы

Активы Промсвязьбанка выросли в 2006 году на 63%, до 180,5 млрд руб. По итогам 2006 г. количество корпоративных клиентов Промсвязьбанка увеличилось почти на 30% - до 42 тыс. на конец 2006 г., а клиентов - частных вкладчиков - на 38% и превысило 96 тыс. человек.