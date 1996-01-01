АТБ снизил тарифы на валютные переводы

Азиатско-Тихоокеанский Банк в первом квартале 2007 г. снизил тарифы на денежные переводы в иностранной валюте. Напомним, с сентября 2006 г. АТБ работает по международной межбанковской системе связи S.W.I.F.T., что открыло качественно новые возможности в обслуживании клиентов в иностранной валюте. Кроме того, АТБ является участником таких систем переводов, как "Вестерн Юнион" и "Контакт", что тоже, в свою очередь, значительно облегчает процедуру перевода.