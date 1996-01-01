Ужин за счет банка

В конце апреля банк "Агропромкредит" проводил розыгрыш призов среди вкладчиков срочных депозитов "Подарки любимым". В ходе розыгрыша, проходившего в головном офисе банка, одной из победительниц стала Татьяна ПИКИНА, клиентка филиала "Дальневосточный", расположенного во Владивостоке. В качестве приза ей было предоставлено приглашение на ужин на двоих в ресторане "Небесный замок".