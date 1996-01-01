Связь-Банк BLIZKO

Приморский филиал "Связь-Банка" приступил к работе с новой системой мгновенных денежных переводов между физическими лицами. Новой системой является собственная система переводов "Связь-Банка" под брендом BLIZKO. Отметим, что количество POS-терминалов, установленных в отделениях почтовой связи по Приморскому краю и предназначенных для обслуживания банковских карт систем VISA и MasterCard, превысило 300 единиц.