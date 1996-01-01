Самое народное IPO

Старший вице-президент банка ВТБ Василий ТИТОВ сообщил, что в ходе первичного размещения объем заявок от физлиц на покупку акций банка превысил 37,7 млрд руб., а их количество достигло примерно 119 тыс. штук. Таким образом, IPO ВТБ стало самым народным, обогнав по этим показателям IPO "Роснефти" и Сбербанка.

Участники рынка уверены, что этому способствовали привыкание населения к инструменту IPO и хороший ценовой коридор, установленный ВТБ.

Объем заявок, поданных примерно от 119 тыс. физлиц, на покупку акций ВТБ к 12 часам 7 мая года превысил 37,7 млрд руб., сообщил журналистам Василий Титов. По его словам, оплачено свыше 70% заявок. При этом дочерний банк ВТБ - банк ВТБ 24 - объявил даже о продлении срока приема заявок в своих офисах до 17.00 8 мая.

Капитализация ВТБ может составить $40-42 млрд к концу 2007 г. Такую точку зрения высказал управляющий фондом ИК "Максвелл Капитал" Сергей УСИЧЕНКО в прямом эфире телеканала РБК. Он считает, что IPO ВТБ прошло великолепно, однако цену в 13,6 коп./акция специалист назвал высокой и предположил, что на протяжении месяца цена на бумаги банка будет держаться на уровне ниже, чем цена размещения.