МДМ-Банк снизил процентные ставки

Ставки снижены в рамках программы "МДМ-Микро" на 2 пункта по рублевым кредитам и на 1 пункт по кредитам в долларах США и евро. Теперь кредит "МДМ-Микро" можно получить по ставке от 15% годовых в рублях и от 13% годовых в долларах США и ЕВРО.