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Россиянам станет проще делать переводы в валюте
Принятые на прошлой неделе поправки дают дополнительную степень свободы россиянам, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Владимир КАТРЕНКО в связи с принятием в первом чтении изменений в статью 9 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле".
"Сейчас существует довольно странное противоречие: с одной стороны, закон "О валютном регулировании и валютном контроле" позволяет дарение иностранных дензнаков супругам и близким родственникам безо всяких препон, а с другой - ограничивают и даже запрещает аналогичные операции, но в безналичной форме", - отметил Катренко.
По его словам, пока что россияне не имеют права осуществлять банковские переводы в валюте на территории России, а за рубеж могут отправлять лишь $5 тыс. в день. Подобные запреты не имеют смысла. И уж тем более излишни в отношении супругов, поскольку в данном случае переводимые ими друг другу суммы являются их совместной собственностью.
Естественно, никчемные препятствия вынуждают людей совершать "лишние телодвижения", например открывать счета за границей и уже затем оперировать валютой по своему усмотрению, в том числе и перечисляя необходимые суммы родственникам. Российские банки тоже были недовольны уводом клиентов зарубежными конкурентами. А принятые поправки как раз соответствуют интересам как простых россиян, так и отечественных кредитных организаций. Данная инициатива появилась во исполнение прошлогоднего Послания президента Федеральному Собранию, в котором глава государства призвал законодателей к либерализации валютного регулирования.
В соответствии с вносимыми изменениями физическим лицам-резидентам предоставляется право перечислять без ограничения по сумме денежные средства в иностранной валюте супругам или близким родственникам. Любительнице туристических поездок и зарубежного шоппинга - жене, находящимся на обучении в другой стране детям или же лечащемуся в заграничной клинике отцу можно будет без всяких ухищрений переслать необходимую сумму в нужных им дензнаках, заключил Владимир Катренко.
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