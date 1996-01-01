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Равнение на IPO
В церемонии торжественного открытия, которое состоялось 20 апреля, приняли участие представители: ГУ Банка России по Приморскому краю, Регионального подразделения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), администрации Приморского края, руководство ЗАО "ММВБ" и ЗАО "ММВБ-Дальний Восток", а также руководители компаний - эмитентов и профессиональных участников - ключевых клиентов ЗАО "ММВБ-Дальний Восток".
Открытие во Владивостоке биржевого центра осуществляется в рамках новой региональной политики Группы ММВБ, которая предполагает формирование региональных биржевых центров на основе существующих региональных бирж. В 2007 году на базе двух региональных бирж - ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа" во Владивостоке и ЗАО "Ростовская валютно-фондовая биржа" в Ростове-на-Дону были созданы ЗАО "ММВБ - Дальний Восток" и ЗАО "ММВБ - Юг". Самый ближайший к Владивостоку биржевой центр находится в Новосибирске.
Как отметил президент ЗАО "ММВБ" Александр ПОТЕМКИН, перед региональными дочерними компаниями ММВБ поставлена задача перейти от модели региональной валютной биржи с функциями представительства ММВБ по отдельным направлениям деятельности к полномасштабному осуществлению функций офиса Группы ММВБ в Дальневосточном федеральном округе. Основной акцент в деятельности региональных биржевых центров сделан на развитии финансовых рынков регионов через активизацию работы с региональными эмитентами, участниками торгов и инвесторами, а также продвижение всего спектра финансовых инструментов, биржевых, информационных и образовательных услуг. Дальневосточным инвесторам и компаниям должен быть обеспечен равный доступ ко всем существующим финансовым инструментам.
Генеральный директор ЗАО "ММВБ - Дальний Восток" Евгений БЕЛОЗЕРОВ выразил уверенность, что Дальневосточный регион имеет большой потенциал развития фондового рынка и использования его механизмов региональными предприятиями для привлечения дополнительных инвестиций. Это подтверждается успешными результатами работы региональной площадки в 2007 г.: объем торгов на финансовом рынке, осуществленный дальневосточными банками и финансовыми компаниями через "ММВБ - Дальний Восток", в 1 кв. 2007 г. составил 90,7 млрд руб., что в 5,6 раза больше показателя 1 кв. 2006 г. (16,1 млрд руб.).
Как отметил президент ММВБ, в Дальневосточном регионе предстоит очень серьезная работа по продвижению идей фондового рынка. Эти идеи надо будет широко пропагандировать, буквально на пальцах объяснять акционерам, какой эффект может быть получен при стремлении предприятий к публичности, открытости информации.
По словам руководителя ФСФР по ДВФО Максима АНИСКЕВИЧА, в нашем федеральном округе можно говорить о 700 акционерных обществах, которые реально открыты для рынка, что подтверждается регулярной публикацией отчетов о деятельности. А именно открытость является основой для конструктивной работы на финансовых рынках, первым шагом подготовки предприятия к публичному размещению акций. Это же требование является главным для увеличения капитализации компании.
Подготовка предприятий Дальнего Востока к выпуску собственных акций и последующему выходу на IPO на сегодняшний день немаловажная задача для ЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ-Дальний Восток". Перспективы для такого серьезного шага имеют не менее 10 хозяйствующих субъектов региона. Но, по словам Евгения Белозерова, говорить о конкретных компаниях, которые уже сегодня планируют привлечение капитала с фондового рынка, можно будет через несколько месяцев. Однако уже сегодня можно сказать, что огромный потенциал для выхода на финансовый рынок в качестве эмитентов имеют такие региональные компании, как ОАО "Владивосток Авиа", ОАО "Владхлеб".
Сегодня на ММВБ торгуются облигации девяти и акции пяти эмитентов Дальнего Востока.
ДосьеЗАО "Региональный биржевой центр "ММВБ-Дальний Восток" (предыдущее название ЗАО "Азиатско-Тихоокеанская межбанковская валютная биржа") является частью общероссийской биржевой инфраструктуры финансового рынка, объединяющей 8 валютных бирж страны. Уставный капитал "ММВБ-Дальний Восток" составляет 4 753 350 руб. и разделен на 21 126 обыкновенных акций. Акционерами являются ЗАО ММВБ, владеющее 75,04% уставного капитала, и 5 акционеров, совокупно владеющих 24,96% уставного капитала.
ДосьеГруппа ММВБ - крупнейшая российская инфраструктурная биржевая организация, предоставляющая услуги по организации электронной торговли, клирингу, расчетам по сделкам, депозитарные и информационные услуги. По совокупному объему торгов (в 2006 г. - 52,04 трлн руб., или $1925 млрд, среднедневной объем сделок - 211 млрд руб., или $7,8 млрд) она является крупнейшей биржей в России, странах СНГ и Восточной Европы. Рост объема биржевых сделок по корпоративным ценным бумагам позволил Фондовой бирже ММВБ войти в первую 20-ку ведущих фондовых бирж мира.
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