Мы увеличили за год объем лизингового портфеля в 3 раза

В России на рынке лизинга бум. Стоимость лизинговых услуг уменьшается, сроки договоров увеличиваются, объемы заключенных контрактов растут. И если еще три года назад единовременная покупка имущества для последующей передачи в лизинг одному клиенту на сумму около $1млн на Дальнем Востоке считалась крупной сделкой, то сегодня, со слов исполнительного директора ЗАО "Универсальная лизинговая компания" Светланы ЮДИНОЙ, это самая обычная операция.

- Светлана Владимировна, 2006 год вы закончили с хорошими результатами: за год в три раза увеличился объем заключенных договоров лизинга.

- Да, это действительно так. Объем заключенных договоров в прошлом году составил $62 млн. По результатам рейтинга журнала "ЛИЗИНГРевю" мы заняли 15-е место в стране в номинации "Наиболее динамично развивающаяся лизинговая компания России в 2003 -2006 гг.". Для дальневосточной компании это хороший показатель. Особенно учитывая тот факт, что за нами не стоит никаких финансово-промышленных холдингов или банков. Рост объемов лизингового бизнеса - это общероссийская тенденция, и мы просто идем в ногу со временем.

- А с чем связан рост бизнеса лизинговых компаний?

- Лизинг - это наиболее подходящий инструмент для модернизации действующих мощностей предприятий и создания новых производств, а поскольку экономический рост в России продолжается и производство развивается, то рынок лизинга растет. Как правило, заключив один договор и осознав преимущества лизинга, руководители многих компаний более охотно идут на повторные сделки и рекомендуют эту форму финансирования коллегам.

- Какова структура вашего лизингового портфеля?

- Еще несколько лет назад мы работали преимущественно со строительными компаниями. Сейчас, кроме них, у нас заключены договоры с предприятиями горнодобывающей отрасли, лесного комплекса, грузоперевозок, торговли. Среди наших лизингополучателей Авиакомпания "Восток", "Дальмостострой", "Хабаровсккрайгаз", Артель старателей "Амур", телерадиокомпания "Дальневосточная" и многие другие. Данные предприятия перечислены не только потому, что они крупнейшие, но и для того, чтобы стало понятно, в каких разных сферах деятельности работают наши клиенты. В результате диверсификации $30 млн пришлось в 2006 г. на строительную и дорожно-строительную технику, $12 млн - на авиационную технику, $7 млн - на оборудование для пищевой промышленности и торговое оборудование, более $5 млн - на лесозаготовительное и деревообрабатывающее оборудование. В конце прошлого года мы приобрели два вертолета Ми-8 общей стоимостью 270 млн руб. для Авиакомпании "Восток". Заключены крупные контракты на оборудование для ООО "Спасскцемент", ОАО "Теплоозерский цементный завод", ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод". С каждым годом растет количество договоров с предприятиями лесной отрасли, крупнейшими из которых являются ОАО "Арка-лес", ООО "Геркулес", ООО "Востокэкспортлес". Заключили несколько контрактов на поставку торгового оборудования для ООО "Невада" на сумму более 55 млн руб.

- С кем преимущественно сотрудничаете, с крупным или малым бизнесом?

- Мы рассматриваем заявки от всех компаний, вне зависимости от "величины" бизнеса. Однако в нашем портфеле преобладают контракты с крупными предприятиями. Отчасти это связано с тем, что у нас нет лимитов на одного лизингополучателя или одну сделку, как это часто бывает у филиалов лизинговых компаний, работающих в нашем регионе. С другой стороны, чтобы качественно работать с большим числом клиентов, необходимо оптимизировать внутренние бизнес-процессы компании, чем мы сейчас занимаемся.

В прошлом году нами приобретена компьютерная программа для автоматизации управленческого, финансового и бухгалтерского учета лизинговой деятельности "ХОМНЕТ Лизинг 8", которая сейчас внедряется. Как показывает опыт, именно автоматизация рутинных процедур и создание единого информационного пространства позволяют добиться весомых конкурентных преимуществ при работе с большим числом клиентов. Переход на новую программу - это очень непростой процесс, многие даже достаточно крупные компании, понимая необходимость специализированного программного продукта, продолжают работать по старинке, потому что новая программа - это не только материальные затраты, это огромные затраты труда всего коллектива. Но мы пошли на это, понимая всю перспективность данной работы.

- Какие контракты преобладают - в рублях или валюте и какую технику приобретают клиенты - новую или б/у?

- Рублевых договоров больше. Однако в последнее время растет количество контрактов, заключаемых непосредственно с иностранными поставщиками. В том числе потому, что привлекать деньги за рубежом выгодно. Они дешевле. Что касается приобретаемой техники, то российские компании, как правило, выбирают сегодня новое оборудование и руководствуются принципом "лучше заплатить больше, но получить гарантию качества". Даже ждут дольше, потому что часто новую технику изготавливают по отдельным заказам специально для них.

- Где преимущественно заказывают технику?

- Если говорить об импортной технике и оборудовании, то можно отметить, что достаточно много контрактов с европейскими компаниями из Финляндии, Швеции, Италии, Германии, в основном это высокоточное оборудование, бурильное оборудование, лесозаготавливающая техника. Дорожная техника заказывается, как правило, в Японии, а строительная - в Китае.

- В прошлом году вы стали активно работать с лизингополучателями за пределами Хабаровского края и даже в Восточной Сибири...

- Совершенно верно. Сегодня мы вышли за пределы Хабаровского края и сотрудничаем с компаниями из Приморья, с Сахалина, из Читинской области, Якутии и других регионов. Недавно приобретена итальянская линия розлива пива для завода "Читинские ключи" стоимостью свыше 1,5 млн евро. Сейчас прорабатывается контракт с одной из крупнейших строительных компаний Иркутска, имеющей филиалы по всей стране, начиная с европейской части и заканчивая Сахалином. Планируем в ближайшее время расширить свое присутствие в Якутии, считаем этот регион очень перспективным, в настоящее время уже заключено несколько договоров с Объединением "Содействия Развитию Предпринимательства" г. Алдан.

- Конкуренцию на рынке лизинговых услуг ощущаете и как реагируете на это?

- Конкуренция с каждым годом становится жестче. Постоянно проводим мониторинг предложений других лизинговых компаний. Одно из наших преимущество - быстрота принятия решений и индивидуальный подход к каждому клиенту. Как правило, мы отвечаем на запрос потенциального лизингополучателя в течение 1-2 дней, всегда приводим несколько вариантов расчета лизинговой сделки. Мы увеличили за год объем лизингового портфеля в три раза, и география наших лизингополучателей ушла далеко на запад, где предложений значительно больше, чем здесь, думаю, что это показатель того, что мы предлагаем конкурентоспособные условия.

- Не секрет, что в лизинговом бизнесе наиважнейшую роль играет привлечение финансирования. Какие лимиты и в каких банках сегодня открыты на вашу компанию?

- Мы сотрудничаем с ведущими российскими банками - ВТБ и Сбербанком. Общая сумма установленных на нашу компанию этими банками кредитных лимитов превышает 2 млрд руб., из которых на сегодняшний день освоено чуть более 1 млрд, т.е. возможности компании в увеличении лизингового портфеля не исчерпаны. Кроме того, лимиты кредитования нашей компании постоянно увеличиваются, следовательно наши возможности увеличиваются с ростом фактического объема нашего лизингового портфеля. При этом мы постоянно ищем пути привлечения наиболее дешевого финансирования. Так, например, в нашей работе в 2006 году получило широкое распространение документарное финансирование импортных контрактов. Через российские банки мы привлекали за рубежом денежные средства на срок до 5-7 лет под 7-10% годовых для расчетов с иностранными поставщиками техники и оборудования. Всего за прошлый год по данной схеме было заключено контрактов на общую сумму свыше 4 млн евро и $1,5 млн.

- Раз уж заговорили о сроках, с каким сроком сегодня преобладают договоры лизинга?

- У нас за последние два года сроки договоров значительно увеличились. Так, если в 2004 году 60% лизингового портфеля компании приходилось на договоры сроком до двух лет и только 3% на договоры до 5 лет, то в 2006 году картина в корне изменилась. Договоры сроком до 2 лет составляют теперь только 2% лизингового портфеля, до 3 лет - 38%, до 4 лет- 23% и до 5 лет- 36%. При этом есть отдельные договоры, превышающие пятилетний срок.

- А часто ли приходится изымать имущество у лизингополучателей, которые с вами не рассчитались?

- Риски присутствуют в любом бизнесе, и у нас есть случаи, когда приходится изымать имущество и заниматься его реализацией, но мы построили свою работу так, что эти риски сведены практически к нулю. На сегодняшний день доля имущества к реализации по причине расторжения договора составляет чуть более 1% от объема имущества, переданного в лизинг.

- Как вам это удалось?

- На момент заключения договора мы достаточно подробно изучаем финансовые возможности потенциального лизингополучателя, при составлении графиков платежей учитываются все особенности его деятельности (сезонность, ежегодные спады поступления выручки и др. моменты). Если же в процессе исполнения договора все-таки возникли проблемы с погашением лизинговых платежей, пытаемся совместно с лизингополучателем найти решения этих проблем, и, как правило, это удается сделать.

- С лизингом техники, оборудования понятно: растет спрос - растет и предложения, а автолизинг? По всей стране лизинг легковых автомобилей развивается бурными темпами, что у нас?

- На Дальнем Востоке ажиотажного спроса на автолизинг нет. И если откровенно, то, по нашему мнению, из всех лизинговых продуктов автолизинг менее привлекателен с точки зрения оптимизации налогообложения. Из-за того, что основная норма амортизации применяется в этом случае со специальным поправочным коэффициентом 0,5, то коэффициент ускоренной амортизации по автомобилям стоимостью свыше 300 тыс. руб. составляет всего 1,5. Кроме того, как правило, такой автомобиль ставится на баланс лизингополучателя. В результате экономический эффект лизинга уменьшается, а бухгалтерский учет предмета лизинга усложняется.

- А что вы можете сказать о лизинге недвижимости?

- Вот здесь все с точностью до наоборот. Это направление перспективное, и за ним будущее. Здесь эффект лизинга для лизингополучателя при оптимизации налогообложения в силу ускоренной амортизации и долгого срока службы недвижимости наиболее очевиден. Кроме того, для лизинговой компании данные договоры можно считать низкорискованными, цены на коммерческую недвижимость, а также спрос на нее стабильны, и имеют тенденцию к росту. В прошлом году мы передали в лизинг недвижимости на 80 млн руб., готовы и дальше работать в данном направлении.

- Что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает развитие лизинга?

- Недостаток опыта работы с различными финансовыми инструментами у руководителей предприятий. Даже сегодня некоторые из директоров компаний недооценивают лизинг, хотя с его помощью можно вести дело более эффективно. Статистика показывает, что сейчас по России с использованием лизинга обновляется не более 5% основных фондов предприятий, тогда как за рубежом, в странах Европы и в США, этот показатель достигает 50%. И это несмотря на то, что производственные фонды у нас изношены в основной массе в гораздо большей степени.