Право лизинга

Значимость лизинга в ВВП - это важнейший макроэкономический показатель, характеризующий развитость лизингового рынка. В экономически развитых странах данный показатель находится на уровне 2-3%. По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2006 году доля лизинга в российском ВВП выросла с 0,99 до 1,5%. Рост основных рыночных показателей в 2006 году оказался самым внушительным за последние пять лет. Объем нового бизнеса составил $14,7 млрд против $ 8 млрд в 2005 г.

Рост рынка отражает востребованность данного инвестиционного механизма предприятиями России. Так, по разным оценкам, доля лизинговых операций в общем объеме приобретаемых основных средств составляет около 9-15%. Для Дальнего Востока лизинг - востребованный финансовый продукт. Рядом Япония, Корея, техника и оборудование приходит к нам, как правило, от соседей. "ДК" анализирует предложения на рынке лизинговых услуг.

Законы привлекательности

Лизинг имеет сложную тройственную экономическую основу, неся в себе свойства кредитной сделки, инвестиционной и арендной деятельности. Фактически предприятие получает необходимое финансирование на приобретение основных средств, в течение длительного срока гасит их стоимость, а по окончании действия договора получает право собственности.

Помимо этого, используя этот финансовый инструмент, предприятие получает ряд налоговых льгот, которые предусмотрены законодательством. В частности, за счет отнесения всех расходов по лизинговой сделке на себестоимость уменьшается налог на прибыль, при расчете налога на имущество используется коэффициент ускоренной амортизации, тем самым налог сокращается в три раза, а также предприятие имеет возможность поставить сумму НДС по договору лизинга к зачету. Таким образом, используя лизинг, можно сэкономить на налогах 15-20% по сравнению с использованием других схем финансирования.

Основополагающими нормативными документами, регулирующими лизинговые правоотношения на территории РФ, в настоящее время являются Гражданский кодекс РФ и ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" от 29 октября 1998 года №164-ФЗ с изменениями и дополнениями от 29 января 2002 года.

Лизинг Дальнего Востока имеет ряд собственных характеристик и особенностей, отличающих его от общероссийского. Так, в целом по стране основная доля нового бизнеса в 2006 году пришлась на лизинг железнодорожного тягового и подвижного состава. Подобная тенденция не прослеживается на Дальнем Востоке. Причина неразвитости данного рынка состоит в первую очередь в отсутствии спроса. К сожалению, логистический рынок у нас не представлен крупными операторами. Но следующий сегмент рынка, такой как лизинг грузового и легкового автотранспорта, который в России наравне с железнодорожным почти удвоил свою долю по сравнению с 2005 г. и в совокупности составил более 50% рынка, занимает одну из лидирующих позиций именно на Дальнем Востоке. Данное соотношение характерно для многих стран с развитым рынком лизинга.

"Белоснежная экономия"

Наиболее популярными предметами лизинга в регионе, по оценкам работающих здесь лизинговых компаний, являются оборудование, тяжелая техника (строительная, лесозаготовительная и т. д.), легковые автомобили. По экспертным оценкам, в структуре портфеля лизинговых компаний значительную долю - до 20% - составляют сделки по приобретению легковых автомобилей. И этот предмет лизинга становится все популярнее, что неудивительно - данное имущество имеет высокую ликвидность, отсутствуют сложности по его реализации с технической точки зрения (не требуется демонтаж, как в случае с оборудованием).

Лизинг автомобилей очень удобен предприятиям скоростью оформления, минимальным первым взносом и адекватным сроком. Появившиеся в последние годы в регионе представительства мировых автоконцернов - "Ниссан", "Рено", "Мерседес" - в стратегии продаж делают ставку именно на лизинг. По оценкам лизинговых компаний, из модельного ряда наибольшим спросом пользуются дорогостоящие джипы.

При этом наиболее неосвоенной формой лизинга на Дальнем Востоке на сегодняшний день является прямой финансовый лизинг недвижимости. По неофициальным данным, указанный финансовый инструмент занимает очень небольшой процент от всего объема договоров (1-2 сделки во Владивостоке за 2006 г.). Хотя данный вид лизинга обойден вниманием не заслуженно.

По мнению Ирины ПЛАКСИНОЙ, генерального директора "Альянс - Лизинг Владивосток", лизинг недвижимости перспективен и выгоден для лизингополучателя, поскольку он позволяет ускорить амортизацию и снизить расходы на имущество. И надо отметить, что у лизинга недвижимости весьма хорошие перспективы.

Очевидной тенденцией 2005-2006 года стал рост цен на недвижимость. На этом фоне произошел бурный всплеск спроса на ипотечное кредитование, и сегодня практически все банки предлагают программы кредитования физических лиц на покупку жилья. Вместе с тем спрос на покупку коммерческой недвижимости с использованием заемных средств не менее высок, но вот предложение финансовых институтов в этой области ограничено. Сегодня наиболее эффективное решение этого вопроса для предпринимателей и организаций - приобретение недвижимости в лизинг.

Сделка по лизингу недвижимости ничем не отличается, с точки зрения формы, от приобретения по этой схеме техники или оборудования. Клиент выбирает объект недвижимости, обращается в лизинговую компанию с заявкой на финансирование и подписывает договор лизинга. В рамках договора клиент регулярно вносит платежи, и по окончании срока лизинга право собственности на недвижимый объект переходит к клиенту.

"Несмотря на очевидную простоту и выгодность такой сделки, лизинг недвижимости развивается не так быстро, как ипотека. Это напрямую связано с рядом нормативно-правовых ограничений, которые касаются в первую очередь невозможности приобретения в лизинг земли под отдельно стоящим объектом, отсутствия четкого порядка регистрации сделки лизинга, а также применения лизинга только к введенным в эксплуатацию объектам. - Считает начальник отдела маркетинга ЗАО "ДельтаЛизинг" Валентина ПОЛЯКОВА. - Помимо этого существуют рыночные реалии - непрозрачная рыночная история объектов недвижимости, заниженная стоимость и общий дефицит современных объектов недвижимости на рынке. Эти факторы сдерживают развитие лизинга недвижимости как эффективного инвестиционного механизма. Свою негативную роль играет также отсутствие доступной информации о приобретении недвижимости в лизинг".

Тем не менее, по словам Михаила КУЗИНА, главного менеджера ЗАО "Яков Семенов", у лизинга недвижимости уже сегодня есть масса возможностей. Так, выкупить объект недвижимости досрочно поможет ускоренная амортизация (с коэффициентом до 3-х), которая разрешена к применению в случае финансовой аренды (лизинга). Возможен такой вариант: оставшийся срок до списания здания (сооружения) по бухгалтерскому учету - 21 год. Если здание передать в лизинг, то его можно списать за 7 лет (21/3). И к концу срока лизинга клиент получает здание на свой баланс (если стояло на балансе лизингодателя) по нулевой стоимости и, соответственно, уже не платит налогов, связанных с владением таким имуществом.

На Дальнем Востоке досрочный выкуп объекта лизинга популярностью не пользуется, а вот в центральной России многие лизинговые компании к договору прилагают график досрочного выкупа.

Практически все специалисты лизинговых компаний отмечают сложности, с которыми им приходится сталкиваться при регистрации договора лизинга в Центре регистрации недвижимости. Дело в том, что по закону сначала заключается договор лизинга, а потом договор купли-продажи.

Операция "Лизинг"

Есть свои преимущества у так называемого оперативного лизинга, который также активно предлагают дальневосточные компании. Он отличается от финансового тем, что договор чаще всего заключается на срок, который намного меньше срока амортизации, но главное его отличие - право собственности на имущество лизингополучателю не переходит. То есть фактически это просто аренда. Она удобна в первую очередь предприятиям, которые выполняют широкий спектр различных работ по срочным контрактам. В частности, строители, которым нужен, условно говоря, башенный кран только для строительства одного объекта и покупать его смысла нет. Либо крупной организации, у которой нет желания содержать серьезный автопарк, вместе с тем необходимость в нем есть. В результате использования оперативного лизинга предприятие снимает с себя всю головную боль по эксплуатации предмета лизинга (страховка, техобслуживание, хранение и проч.).

Оперативный лизинг выгоднее и удобнее в тех отраслях, где применяется высокотехнологичное оборудование, которое устаревает за 2-3 года, и его не выгодно покупать. Также к нему прибегают предприятия, сомневающиеся в финансовых возможностях в будущем.

Среди предложений лизинговых компаний на дальневосточном рынке можно встретить и еще один вид лизинга - так называемый возвратный. Он используется тогда, когда предприятие приобрело основное средство, но лишилось при этом оборотных средств. В такой ситуации вновь приобретенное имущество продается лизинговой компании, при этом физически оно остается на месте. Компания-клиент получает деньги на развитие и использует свое же оборудование.

Как рассказал "ДК" управляющий хабаровским филиалом банка "ВТБ" Евгений ОРЛОВ, специалисты филиала уже реализовали ряд сделок возвратного лизинга с разнообразными объектами. Так, сделка, объектом которой стала производственная недвижимость для ООО "Дальмашлизинг" и ООО "Старательская артель "Чэатын", явилась в Хабаровском крае первой в своем роде. Схема реализации аналогична традиционному финансовому лизингу, с одним отличием: компания - продавец объекта лизинга одновременно является его покупателем.

Со своей стороны отметим: поскольку право собственности на обеспечение принадлежит лизинговой компании, такой способ финансирования является менее рискованным для нее, а за счет оптимизации налогообложения - значительно более выгодным для клиента, чем кредит. На это обратили внимание многие лизинговые компании, подобные услуги предоставляют "ДельтаЛизинг", "Дальневосточная лизинговая компания", SALCO, "ЛизинПромХолд", "Яков Семёнов", ООО "Альянс - Лизинг Владивосток". Как замечает Алексей ДЕМЕНТЬЕВ, генеральный директор "Дальневосточной лизинговой компании", в последнее время наблюдается увеличение количества сделок именно возвратного лизинга.

Досье Ориентировочный объем лизингового рынка на Дальнем Востоке составляет около $ 130 млн. Основными участниками этого рынка являются "ДельтаЛизинг", "Универсальная лизинговая компания"(УЛК), "Яков Семенов", "Дальневосточная лизинговая компания" (ДВЛК), "Сахалинская лизинговая компания"(САЛКО). "ДельтаЛизинг" (учитывались только дальневосточные офисы компании) и УЛК занимают примерно по 30% данного рынка, "Яков Семенов" - около 10%, ДВЛК - 5-6% и САЛКО 1-2%.

Несколько лизинговых компаний Дальневосточного региона, а также компании, представленные в наших краях филиалами, попали в список 100 крупнейших лизинговых компаний России, по оценке "Эксперт РА", среди них - "ДельтаЛизинг", "ЛизингПромХолд", Универсальная лизинговая компания, а также ЗАО "Яков Семенов".

На территории ДВФО ведут деятельность лизинговые компании - банковские, независимые и кэптив-аффилированные (имеющие "дочерние" структуры в рамках холдинга). Условия у компаний-лидеров приблизительно одинаковы. Но свои нюансы есть у каждой.

Банковские "дочки"

Как отмечает Сергей ДЕВЯТНИКОВ, начальник отдела ресурсов Приморского регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" (Владивосток), лизинг не относится к числу классических банковских операций. Кредитные организации редко занимаются лизингом самостоятельно в силу сохраняющихся пробелов в законодательстве и существенных отличий в бухгалтерском учете банковских и лизинговых операций, а также в системе налогообложения. Намного эффективнее закрывать потребности клиентов в этом виде инвестирования посредством собственных аффилированных либо партнерских лизинговых компаний.

По словам Дмитрия ИВАНОВА, заместителя директора по финансам лизинговой компании "Яков Семенов", банковский лизинг - понятие абстрактное. По сути, не важно, кто предоставляет финансирование - банк или компания, важно, чтобы клиенту это было выгодно.

Сегодня многие коммерческие банки пришли к осознанию того, что продвижение кредитования малого предпринимательства и бизнеса в целом не может быть эффективным без применения ресурса лизинга.

Хабаровский филиал ВТБ сотрудничает с шестью региональными лизинговыми компаниями, среди них - холдинг ЗАО "УЛК", ООО "Дальмашлизинг", ООО "Хабаровская лизинговая компания". В практике филиала предметом лизинга выступает как оборудование любой стоимости и сложности, так и недвижимость. Направление активно развивается с 2002 года, за этот период реализовано более 50 сделок с предприятиями различных отраслей промышленности Дальнего Востока (золотодобывающая, лесная, строительная отрасли и др.).

Объем лизинговых сделок в филиале в 2006 году составил около 200 млн рублей, сроки сделок - от 3 до 7 лет. В 2006 году заключено 13 сделок.

В сельскохозяйственной отрасли эти операции обеспечивает ОАО "Росагролизинг", которое наряду с Россельхозбанком выступает основным исполнителем приоритетного национального проекта "Развитие АПК". В рамках направления "Ускоренное развитие животноводства", предусматривающего, в частности, повышение генетического потенциала племенных животных в России, ОАО "Росагролизинг" организована доставка в Приморский край и близлежащие дальневосточные регионы племенного скота из Австралии. Лизинг племенных животных (коров, свиней, овец, оленей и лошадей) является российским ноу-хау, не имеющим аналогов в зарубежной практике.

Лизинговая компания "Яков Семенов", образованная в апреле 1995 г. и названная в честь первого гражданского жителя и старосты поста Владивосток Якова Лазаревича СЕМЕНОВА, была создана при непосредственном участии банка "Приморье" (Владивосток). За годы совместной работы были реализованы крупные инвестиционные проекты с применением механизмов финансового и возвратного лизинга.

Так, например, компания "Яков Семёнов" первой в Приморском крае провела сделку лизинга воздушного судна, зарегистрировала сделку по лизингу недвижимого имущества, в этом году компания успешно провела сделку по лизингу маломерного судна. Сотрудничество ЗАО "Яков Семенов" с ООО "Дальневосточная судостроительная лизинговая компания" (в которой "Яков Семенов" имеет долю в уставном капитале) дает возможность реализовывать более широкие сделки в области судостроения и лизинга морского транспорта.

ЗАО "Дальневосточная лизинговая компания" (Владивосток) является аффилированной компанией Дальневосточного банка и уже 9 лет имеет твердые позиции в Приморском крае и на Сахалине. Объем лизинговых сделок, заключенных в 2006 году, составил 220 млн руб. Портфель реализованных проектов имеет следующую структуру: производственное оборудование - 20,2%, торговое оборудование - 20,8%, транспортные средства - 20,6%, спецоборудование - 37,9%, сфера услуг - 0,5%.

ООО "ЛизингПромХолд" - лизинговая компания-партнер "МДМ - Банка". Подобные структуры есть везде, где открыты филиалы банка. Компания специализируется на лизинге транспортных средств и строительной специальной техники (краны, бульдозеры, экскаваторы и проч.), поэтому 100% портфеля компании приходится на эти сегменты. Дальневосточный филиал ЛизингПромХолд работает с начала июля 2006 года. В период с 01.07.06 по 01.05.07 объем заключенных лизинговых договоров по дальневосточному филиалу составил $ 3 273 тыс.

Независимые игроки

Самостоятельным субъектом рынка лизинговых услуг в Дальневосточном регионе является ЗАО "ДельтаЛизинг", учрежденное Инвестиционным фондом США-Россия. Общество работает на рынке с 2000 г., имеет собственный капитал $13,8 млн. Сделки проводятся как за счет средств учредителя, собственных средств компании, так и за счет кредитных линий международных инвесторов.

Уникальность "ДельтаЛизинг" состоит в географии работы с клиентами, компания финансирует проекты вне зависимости от удаленности от офиса. Располагая возможностью привлекать ресурсы международных финансовых организаций, "ДельтаЛизинг" предлагает длинный срок - до 7 лет - и минимальный аванс 15%. Постоянно расширяет продуктовую линейку, среди интересных продуктов "МастерЛизинг", экспресс-продукты, где предметом лизинга выступает имущество стоимостью до $300 тыс., сроки рассмотрения - несколько дней.

ЗАО "Универсальная лизинговая компания" по результатам рейтинга журнала "ЛИЗИНГРевю" занимает 15-е место в России в номинации "Наиболее динамично развивающаяся лизинговая компания России в 2003-2006 годах". Объем договоров, заключенных компанией в прошлом году, составил $62 млн. УЛК, головной офис которой находится в Хабаровске, активно работает с компаниями Республики Якутия (Саха) Приморского края, Сахалина, Читинской и Иркутской областей. Сотрудничает с широким кругом бизнеса, однако в портфеле договоров преобладают сделки с крупными компаниями. Структура портфеля по итогам прошлого года сложилась следующим образом: $30 мл - строительная и дорожно-строительная техника, $12 млн - авиационная техника, $7 млн - оборудование для пищевой промышленности и торговое оборудование, более $5 млн - лесозаготовительное и деревообрабатывающее оборудование.

Наряду с крупными межрегиональными компаниями и компаниями-партнерами банков на Дальнем Востоке действуют не менее сильные местные лизинг-игроки. В их ряду ЗАО "Сахалинская лизинговая компания", созданное в декабре 1996 года.

САЛКО является универсальной лизинговой компанией, предоставляющей услуги финансовой аренды (лизинга) оборудования, техники, транспортных средств предприятиям различных отраслей экономики. География деятельности - Сахалинская область и Хабаровский край. Общий объем инвестиций САЛКО в экономику Сахалинской области и Хабаровского края превысил $30 млн.

Кроме традиционной поставки имущества в лизинг САЛКО могут быть предоставлены дополнительные услуги: таможенное оформление, транспортировка, страхование имущества, государственная регистрация транспортных средств, техосмотр, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и проч.

Некоторое время назад во Владивостоке появилась новая лизинговая компания "АльянсЛизингВладивосток". Объем сделок за полгода составил 10 700 тыс. руб., в их ряду - лизинг оборудования, спецтехники и автомобилей.

Лизинг - хорошо забытый бербоут-чартер

Если обратиться к истории, то на Дальнем Востоке лизинг берет свое начало от бербоут-чартера. С 1989 г. Советский Союз начал строительство флота в Германии, Норвегии и Испании с последующей его передачей отечественным судовладельцам по международному лизингу.

Сегодня государство вновь определило важнейшей задачей развитие рыбного хозяйства и организацию строительства рыбопромыслового флота на отечественных верфях.

На рынке лизинговых услуг для рыбной промышленности Дальневосточного бассейна работают: ООО "Посейдон-Звезда" (Владивосток) и ГУП "Сахалинлизингфлот" (Южно-Сахалинск), с 2004 г. начала работу в этом направлении лизинговая компания ОАО "Росагролизинг".

ООО "Посейдон-Звезда" является судостроительной компанией, в составе которой находится конструкторское бюро "Орион", образованное в 1996 г. Основные виды деятельности компании: судостроение, проектирование судов, лизинг судов промыслового флота, поставка судового оборудования. Строительство судов ведется на дальневосточном заводе "Звезда" на основе договора о совместной деятельности.

ГУП "Сахалинлизингфлот", созданное по распоряжению губернатора Сахалинской области в 1997 г. для организации поставок в Сахалинскую область рыбопромыслового флота, включено в федеральную целевую программу развития Дальнего Востока и Забайкалья.

К 2006 г. предприятие построило 15 добывающих судов для прибрежного рыболовства и одно среднетоннажное судно типа СРТМ-К для океанического промысла. Стоимость построенных судов составляет 155851 тыс руб. и $1,4 млн. Все суда оформлены в собственность ГУП "Сахалинлизингфлот" и внесены в реестр областной собственности.

Усиление конкуренции в 2006 году вынудило лизинговые компании предлагать клиентам новые программы и оптимизировать бизнес-процессы: проекты становятся более сложными по структуре, удлиняются сроки сделок. Сегодня помимо прижившегося лизинга оборудования и техники все более укрепляет свои позиции автолизинг, набирает обороты лизинг недвижимости. Но в первую очередь Дальнему Востоку нужен новый рыбопромысловый флот, и это очевидно. По мнению экспертов, исправить положение сможет создание государственной лизинговой компании, способствующей развитию строительства на отечественных заводах средне- и крупнотоннажных промысловых судов.

"ДК" благодарит ЗАО "ДельтаЛизинг" за помощь в подготовке материала.