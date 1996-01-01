Почти 3 трлн наличными

Центробанк опубликовал данные о структуре наличной денежной массы в обращении по эмиссионному балансу по состоянию на 1 апреля 2007 г. По данным ЦБ РФ, в обращении сегодня находится более 2 трлн 948 млрд наличных рублей - на каждого россиянина приходится в среднем около 20 тыс. наличных денег в национальной валюте.

Наиболее заметное изменение в структуре денежной наличности: увеличение количества 5000-рублевых банкнот в обращении. Купюра самого большого номинала напечатана уже в количестве около 5,5 млн штук.

В обращении по-прежнему находится большое количество монет: свыше 10 млрд монет - это копейки и 5-копеечные монеты. Еще около 12 млрд монет - 10-копеечные. Монеты крупного номинала - 2, 5 и 10 руб. - отчеканены в гораздо меньшем количестве, их суммарно не более 3 млрд штук.

Согласно данным Банка России, наиболее защищенной от подделки банкнотой является купюра достоинством 5 000 руб. (в 2007 г. еще не было обнаружено ни одной фальшивки). Самая популярная у фальшивомонетчиков банкнота - 1000-рублевая (за три последних месяца выявлено 23 742 подделок).