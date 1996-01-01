Импэксбанк приобрел пул у Примсоцбанка

Владивостокский филиал ОАО "Импэксбанк" приобрел пул ипотечных кредитов ОАО СКБ "Примсоцбанк". В пул вошло 10 ипотечных кредитов, обеспеченных недвижимостью во Владивостоке и выданных на срок до 15 лет. Общая сумма приобретенных ипотечных кредитов превысила 10 млн руб. Теперь часть заемщиков, получивших кредиты в Примсоцбанке, будут в течение месяца уведомлены о необходимости погашать долги в Импэксбанке.