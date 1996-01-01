ВЭБ намерен входить в капитал региональных банков

Внешэкономбанк (ВЭБ) намерен развивать партнерские отношения с региональными банками путем вхождения в их капитал либо на базе агентских соглашений, сообщил председатель ВЭБа Владимир ДМИТРИЕВ.

"Мы намерены входить в капитал региональных банков либо на базе агентских соглашений развивать партнерские отношения для реализации приоритетных проектов для Банка развития", - сказал он. В частности, Банк развития может оказывать поддержку малому бизнесу.

Он также сообщил, что пока ВЭБ не планирует приобретать доли в других региональных банках, а будет развивать партнерские отношения с ними на базе соглашений.