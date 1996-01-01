Японский интерес

В конце апреля на рынке ипотечного кредитования произошел настоящий прорыв. Банк Москвы предложил кредиты на покупку жилья под 6,5% годовых. Правда, с оговоркой - кредит будет номинирован в японских йенах. В рамках нового предложения банка есть вариант предоставления кредита и в швейцарских франках со ставкой от 7% годовых.

Все дело в том, что на мировых рынках кредитные организации могут занять крупную сумму в швейцарской валюте под 2,3% в год. Аналогичная ситуация и с японскими йенами. Поэтому, предлагая кредит под 6,5-7% годовых в этих валютах, банк не только не потеряет, но еще и заработает.

Правда, банковская щедрость имеет и оборотную сторону, - предлагая низкую ставку, банк зафиксировал сроки займа.

Например, кредит в швейцарских франках под 7-7,5% годовых можно взять только на срок от 3 до 7 лет. При сроке 7-10 лет процент увеличивается до 7,2-7,7%, а при сроке более 10 лет - до 7,4-7,9%. Таким же образом в зависимости от срока кредита изменяется процентная ставка по кредиту в японских йенах от 6,5% до 7,1%.

"Данные валюты являются одними из самых стабильных мировых валют, при этом стоимость ресурсов в данных валютах для банка значительно ниже, чем в традиционных валютах", - объясняют сотрудники банка.

Кредит погашается в той валюте, в какой он был выдан. При выдаче кредита в швейцарских франках или японских йенах при погашении кредита заемщик покупает эту валюту у банка по курсу банка. При покупке потеря составляет не более 0,2% от суммы.

Новые процентные ставки будут действовать для всех ипотечных программ, разработанных в Банке Москвы. Поэтому клиенты банка вскоре смогут перекредитовать уже имеющийся ипотечный кредит.

Программы по ипотечным кредитам в швейцарских франках и японских йенах совсем "свежие". Филиал Банка Москвы во Владивостоке получил условия по программам только на прошлой неделе. "Сейчас программы пройдут обкатку на местном рынке, и мы в любом случае вскоре начнем по ним работать", - сообщила Наталья СЕРДЮКОВА, специалист по связям с общественностью Владивостокского филиала Банка Москвы.