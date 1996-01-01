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Охота за дивидендами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Предсказать точный размер дивидендов невозможно, но можно ориентироваться на статистику прошлых лет, которая также представлена в интернете в открытом доступе.

Досье

Дивиденды - это часть прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в виде дохода на акцию. Дивиденды выплачиваются ежегодно в соответствии с количеством имеющихся акций. По привилегированным акциям дивиденды фиксированы и не зависят от доходов, а по обыкновенным акциям дивиденды могут меняться в зависимости от прибыльности компании и использования прибыли.

При этом нужно учесть, что важен не столько размер дивидендов, сколько соотношение цены акции и выплачиваемых на нее дивидендов. Это соотношение называется "дивидендная доходность". При этом, как правило, соотношение стоимости акции к выплаченным дивидендам гораздо лучше у частных компаний, чем у компаний с государственным капиталом.

В классическом понимании фундаментального анализа высокая дивидендная доходность акции свидетельствует о недооцененности эмитента. Поэтому долгосрочным инвесторам можно порекомендовать инвестиции в акции первых 5-10 эмитентов, отсортированных по дивидендной доходности. Это позволяет ожидать не только значительных дивидендных выплат, но и существенного прироста стоимости акций в долгосрочной перспективе.

Для инвесторов, предпочитающих краткосрочные и среднесрочные вложения, для получения дивидендов достаточно купить акции эмитента перед закрытием реестра и продать их в любой момент после закрытия реестра. Однако на следующий день после закрытия реестра акционеров курсовая стоимость акции снижается как минимум на размер выплачиваемого дивиденда. А непосредственное зачисление дивидендов на счета инвесторов, как правило, затягивается на несколько месяцев. Разрыв в уровнях цен принято называть "гэпом", он может произойти до и после закрытия реестра акционеров.

Долгосрочным инвесторам не стоит пугаться "гэпов" потому, что с течением времени образовавшиеся разрывы будут обязательно закрыты рынком. Весь вопрос только в необходимом для этого времени.

Покупка акций в расчете на закрытие образовавшихся "гэпов" является еще одной инвестиционной стратегией, подходящей для краткосрочных и среднесрочных инвестиций. Для частных инвесторов разница курсовой стоимости акций является более привлекательным средством получения дохода, чем дивиденды. При этом долгосрочным инвесторам стоит ориентироваться на компании, показывающие высокую дивидендную доходность. А инвесторам, нацеленным на краткосрочные и среднесрочные инвестиции, стоит обратить внимание на "гэп".

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