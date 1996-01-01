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"Мысленные" потери
Именно так можно понимать начатую в марте Счетной палатой РФ инвентаризацию наших нематериальных активов - ноу-хау, изобретений, регламентов, то есть, собственно, российской мысли, лежащей в основе всего россиянами сделанного и задуманного. Планируется, что в результате будет даже создан реестр нашей интеллектуальной госсобственности. Об этом пишут "ФК-Новости".
Сейчас весь мир "на всю катушку" использует наши интеллектуальные запасы, практически "за так" еще в годы чудовищной перестройки получив доступ к нашим разработкам. Раньше ближние и дальние наши соседи по-простому залезали в наши "интеллектуальные запасы" и присваивали наработки, пользуясь тем, что идеи не были соответствующим образом защищены. Мы и в Советском Союзе, и позже охране интеллектуальной собственности не особо много внимания уделяли, а получить патент, зарегистрировать изобретение было страшным кошмаром для разработчика.
В последнее время, почти исчерпав этот ресурс, западные высокотехнологичные компании активно стали открывать в России свои исследовательские центры - все с той же целью: тем или иным образом подпитаться российским интеллектом, получить "подход" к пока еще доступным результатам научно-исследовательских работ. В итоге наше многие десятилетия копившееся интеллектуальное богатство становится чужим ноу-хау и, воплощенное не в наших изделиях, продается по всему миру, в том числе и нам же, как туземцам, не соображающим, что мы покупаем овеществленную свою же собственную идею.
Тут, кстати, апеллировать к высокой западной морали нет смысла. Если чужое не охраняется, почему не стянуть? И при чем здесь принципы, если можно заработать? Поэтому поставить заслон давно было нужно. Хорошо, что хоть теперь собрались. А то ведь ВТО - вот оно, за углом. Вступим, не успев разобраться с собственной интеллектуальной собственностью, и у нас последнее быстро "уведут". Не без оснований поэтому Счетная палата РФ подчеркивает, что отсутствие учета этих нематериальных активов может представлять угрозу национальной безопасности.
Но это все хоть и правильные, однако, только слова. Вот ситуация в зеркале цифр, представленных Счетной палатой. Только с советских времен в нынешней России находится около 1,5 млн авторских свидетельств только на изобретения и около 300 тыс охранных документов в области авиации, космоса, энергетики и т.д. Все это должно работать на нас, в том числе, естественно, и то, что было изобретено, открыто, разработано уже в новой России.
ДосьеТем временем стоимость нематериальных активов наиболее крупных и высокотехнологичных российских компаний сегодня просто смешна. Так, ОАО "АХК Сухой" - 3,3 млн руб., ОАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" - 11 тыс. руб. Для сравнения: у концерна EADS в переводе на рубли - порядка 381 млрд, у "Боинга" - 81 млрд руб.
Сейчас в целом по стране стоимость таких активов равна 70 млрд руб., что составляет 0,3% общих активов государства. В экономически развитых странах этот показатель доходит до 30-35%, и это один из признаков инновационной экономики. Переоценка и инвентаризация способны у нас этот показатель поднять примерно до 20% (рост почти в 70 раз).
Иными словами, если пока не в плане внедрения, то в плане разработок как таковых мы сможем наконец осознать Россию как страну с реальными инновационными перспективами. И есть шанс, что от осознания до реальных шагов в нужном направлении дистанция окажется короткого размера. И вот это дорогого стоит.
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