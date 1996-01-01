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Виновники не будут платить
На прошлой неделе президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердил соглашение, по которому участники союза будут регулировать убытки, понесенные при автокаско и ОСАГО, между собой, не выставляя исков к виновникам ДТП.
Страховщики считают, что проблема оперативного взыскания убытков сможет быть полностью решена после ухода с рынка мелких компаний, деньги с которых часто сложно получить.
В настоящее время у страховых компаний и их клиентов существует законодательно оформленная практика, когда компании для урегулирования убытков, которые они понесли, выплачивая возмещения по полисам автокаско своих клиентов, обращаются к компаниям - страховщикам ОСАГО виновников ДТП. Если же выплата по подобному страховому случаю превышает лимит выплаты по ОСАГО (120 тыс. руб.), компании обращаются с иском к самому виновнику ДТП.
Как рассказал РБК daily заместитель исполнительного директора РСА Андрей БАТУРКИН, президиум союза утвердил соглашение между его членами - страховщиками ОСАГО, по которому время получения компенсаций может значительно сократиться. Дело в том, что заверенное Минфином соглашение позволит страховым компаниям передавать друг другу только копии документов, но с печатями. "Если страховщики начнут активно использовать соглашение, в большинстве случаев у них отпадет надобность разбираться с виновниками ДТП: все будет решаться между страховыми компаниями".
Участники рынка согласны, что такое решение окажет только позитивное влияние на страхователей, но при этом подчеркивают, что объем исков к частным лицам по сравнению с объемом исков к страховщикам бесконечно мал. Однако в компании - партнере "РЕСО-Гарантии" и Военно-страховой компании (ВСК) по урегулированию подобных исков в судах сообщили РБК daily: "Львиная доля таких исков, которые мы ведем, порядка 70%, направляется компаниями виновникам ДТП, а не страховщикам".
Но в "РЕСО-Гарантии" опровергли это заявление. "Нам гораздо проще договориться и урегулировать подобные проблемы со страховщиками, так как существуют четкие механизмы, - заявил заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь ИВАНОВ. - Мы заинтересованы в том, чтобы ускорить поступление средств по подобным случаям: во время судебных процессов инфляция не стоит на месте".
Заместитель гендиректора ВСК Евгений УФИМЦЕВ заявил: "Поскольку количество страховых случаев, когда превышен лимит по ОСАГО, действительно растет, у нас есть два варианта: либо увеличивать штат сотрудников, либо передавать взыскание средств по подобным искам на аутсорсинг".
Первый замгендиректора "Росгосстраха" Дмитрий МАРКАРОВ отмечает, что "для решения данной проблемы необходимо рассмотреть нюансы правового характера, например сроки исковой давности". Исполнительный вице-президент компании НАСТА Сергей ЕФРЕМОВ считает, что соглашение будет работать, серьезно упростит процесс и ускорит получение взаимовыплат по автокаско и ОСАГО между компаниями. "Система таких взаимовыплат будет работать как часы, когда рынок очистится от мелких компаний, с которых порой сложно взыскать деньги", - считает Игорь Иванов.
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