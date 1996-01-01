РЖД застраховал электропоезда

Победителями конкурса по отбору страховых компаний для осуществления страхования электропоездов в течение 2007-2009 гг., проведенного ОАО "РЖД", признаны 12 страховых компаний. Вопрос о распределении между уполномоченными страховыми компаниями парка пригородного подвижного состава ОАО "РЖД", который составляет более 15 тысяч вагонов, будет решен дополнительно.

Как сообщили "ФК-Новости" в пресс-службе компании, конкурсная комиссия ОАО "РЖД" определила победителей исходя из следующих требований: размер собственного капитала, размер страховых резервов, тариф страхования электропоездов, развитость филиальной сети в РФ и обязательное наличие филиалов в городах (Санкт-Петербург, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Ростов-на-Дону, Воронеж, Саратов, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск), резерв предупредительных мероприятий и количество застрахованных единиц подвижного состава.

В 2006 г. произошло 70 случаев столкновения автотранспорта с пассажирскими поездами, в том числе и с пригородными. Материальный ущерб ОАО "РЖД" от ДТП на переездах в 2006 г. составил почти 28 млн руб. (в 2005 г. - 5,2 млн руб.).

Список страховых компаний: ОАО "Страховое общество ЖАСО"; ЗАО "Страховая компания "Железнодорожный страховой фонд"; ОАО "Военно-Страховая Компания"; ООО "Страховая Компания "РЕАЛ"; ЗАО "Балтийское страховое общество"; ОСАО "Ингосстрах"; ООО "Страховая Компания "Согласие"; ОАО "РОСНО"; ОСАО "Россия"; ОАО "Росгосстрах"; ОАО "СОГАЗ"; ОАО "Московская Страховая Компания".