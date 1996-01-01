Получи, клиент, кредитку!

Если верить статистике, то каждый трудоспособный хабаровчанин уже имеет по две банковских карты; приморец, амурчанин и сахалинец - по одной. Объясняется подобный расклад просто - в Хабаровском крае реализовано много зарплатных проектов, а на новом месте работы человек, как правило, получает новую карточку. Кроме того, здесь большое число экспресс-кредитов выдано на пластиковые карты. По обороту по банковским картам лидирует также Хабаровский край, хотя Приморье догоняет - сказывается мобильность жителей региона.

Статистика, представленная Центробанком, наглядно показывает: карточный бум, начавшийся года три назад, еще не исчерпал себя. Темпы роста выпуска карточек для физических лиц и объема операций, проведенных с их помощью, по-прежнему внушительные. Так, буквально за год их эмиссия в ДВФО увеличилась почти на 35%, а сумма проведенных по ним операций выросла на 15 млрд руб. Еще более внушительный темп роста у корпоративных пластиковых карт. Объем их эмиссии в регионе вырос в 2 раза. И более чем в 2 раза вырос объем операций по ним.

При этом прошлый год отмечен новыми тенденциями. По мнению директора управления банковских карт Дальневосточного банка Сбербанка России Светланы ЛЕСНЯК, рынок банковских пластиковых карт кардинально изменился за два прошедших года. "Ранее практически все банки шли по одному пути - наращивали клиентскую базу за счет реализации "зарплатных" проектов. В 2005-2006 гг. банки региона включились в борьбу за завоевание розничного рынка. Клиентам, оформившим личную карту, стали предлагать дополнительные услуги: дисконтные программы, страхование и т.д.".

Кроме того, часть банков для увеличения эмиссии карт и собственного дохода стали выдавать экспресс-кредиты на пластиковые карты. В результате по тому же Хабаровскому краю, по статистике ГУ ЦБ, за 2006 г. эмитировано 127 тыс. пластиковых карт платежной системы "Золотая корона", в то время как объем эмиссии карт Visa и MasterCard составил 160 тыс. Разгадка такого резкого и впечатляющего прироста числа карт "Золотая корона" проста: Восточный экспресс-банк к концу года стал оформлять более 40 тыс. карт ежемесячно (на карту выдается экспресс-кредит). Они, конечно, не все выданы в Хабаровском крае, но значительная их часть.

На соседних территориях лидеры другие, но закономерности те же. Так, по данным ГУ ЦБ по Камчатской области, за последние годы на полуострове значительно увеличилось число карт международной платежной системы MasterCard (с 25,4 тыс. на 1 января 2005 г. до 71 тыс. на 1 января 2007 г.), что в первую очередь связано с увеличением выдачи потребительских кредитов населению области, зачисляемых на совмещенную банковскую карту MasterCard - STB Card. Рост эмиссии пластиковых карт STB Card отмечен также в Амурской области и Приморье - следствие активности Росбанка.

Если увеличение объема эмиссии карт за счет их выпуска под каждый экспресс-кредит - это тенденция последних лет, то рост зарплатных карт - это ярко выраженный тренд последних десяти лет. Так, со слов С. Лесняк, доля зарплатных карт в общем объеме карт, эмитированных Дальневосточным банком Сбербанка России, составляет сегодня больше половины. И это при том что Сбербанк экспресс-кредиты на пластиковые карты не выдает. Причем число держателей пластиковых карт, выданных по зарплатным проектам, как отмечает Светлана Лесняк, варьируется в зависимости от территории. В Хабаровском крае преобладают бюджетные организации и промышленные предприятия, и большинство карт выдано в рамках зарплатных проектов. В Амурской области - аграрном регионе с большим числом бюджетных предприятий - также превалируют зарплатные карты. В Приморье мобильность населения выше, что обусловлено географическим положением региона. Как следствие, и финансовая активность жителей выше, поэтому и личных карт Сбербанком выдано больше. На Сахалине, где население выездное, мобильное, банком тоже эмитировано много личных карт.

Подтверждают сделанные выводы и специалисты других банков. "В общем объеме эмитированных карт Дальневосточного банка, как и в целом на рынке, по-прежнему преобладают зарплатные карты, - говорит начальник отдела розничных услуг Дальневосточного банка Александр КУЗНЕЦОВ. - За прошедший год процентное соотношение зарплатных карт и карт, которые клиенты оформляют самостоятельно, осталось неизменным. Хотя ситуация с картами, которые клиенты оформляют самостоятельно, меняется в лучшую сторону".

Тот факт, что карту многие граждане до сих пор получают как обременение либо к зарплате, либо к кредиту, тормозит развитие безналичных расчетов по карте. И хотя держатели карт региональных банков, в частности Далькомбанка и Региобанка, уже давно приучены проводить расчеты за коммунальные платежи, мобильную, стационарную связь по карте, общий объем даже этих расчетных операций невелик по сравнению с обналичиванием. Расплачиваются карточкой в магазинах тоже до сих пор немногие дальневосточники.

Так, например, по информации ГУ ЦБ по Камчатской области, диспропорция в объемах наличных и безналичных операций с использованием банковских карт на протяжении ряда лет остается практически неизменной. На начало 2007 г. в области из общего количества транзакций 96,9% (14,0 млрд руб.) приходится на операции по снятию наличных денежных средств и только 3,1% (0,5 млрд руб.) - на операции по оплате товаров и услуг. И эта картина легко экстраполируется на все остальные субъекты Дальневосточного региона.

"Сетевые" магазины

Надо сказать, торгово-эквайринговая сеть на юге региона развивается гораздо активнее. И темпы прироста оборотов по эквайрингу здесь также выше. Так, со слов С. Лесняк, оборот по торговому эквайрингу банка за прошлый год увеличился на 262% на Сахалине, на 209% - в Амурской области, на 182% - в Приморье и на 163% - в Хабаровском крае. При этом в абсолютном выражении самый высокий прирост наблюдался в Хабаровском крае. Что неудивительно, так как в 2006 г. именно в Хабаровском крае банки активно внедряли новые технологии, в частности "сетевые решения".

"Раньше на каждую кассу в магазине приходилось ставить терминал, который подключался к телефонной линии, - рассказывает директор розничного кредитования хабаровского филиала Альфа-Банка Наталья ЧЕКОВИТОВА. - При внедрении "сетевого решения" работа идет через интернет-канал. Программное обеспечение ставится на один сервер, к нему подключаются несколько касс". Кроме Альфа-Банка аналогичную систему в течение года в супермаркеты ставил Сбербанк. "Мы освоили в 2006 г. технологию подключения торговых терминалов по GPRS-каналу", - говорит С. Лесняк. Как надеются в банке, это решение заинтересует и рестораны. Ведь по правилам платежных систем карточка всегда должна находиться в поле зрения клиента. И если сейчас в ресторанах официант уходит с ней за стойку и там проводит платеж, то, имея беспроводной терминал, он сможет рассчитать клиента за его столиком.

Однако регион региону рознь. И если в Хабаровске все торгово-сервисные предприятия охотно идут на контакт с банком и размещают у себя терминалы, то в том же Приморье нет. "В 99% случаев заключения договоров по торговому эквайрингу инициатива по размещению терминала в магазине принадлежит банку, - рассказывает А. Кузнецов. - И если предприятие и обращается в банк с заявкой на установку терминала, то чаще всего это связано с частым недовольством покупателей тем, что в магазине нельзя расплатиться картой. И это при том что все необходимое оборудование, включая его установку и обучение персонала, банк предоставляет предприятиям торговли и сервиса бесплатно. Скидки при расчете картой торговые сети тоже предоставляют крайне неохотно. Некоторые магазины лишают покупателя дисконтной скидки, если он оплачивает покупку картой". А в Хабаровске скидки при оплате по картам Далькомбанка, Региобанка, Сбербанка - обычное и распространенное явление.

"Заначка" под рукой

То, что практически все банки региона, эмитирующие пластиковые карты, активно развивают эквайринг, связано в том числе с тем, что они сегодня делают ставку на продажу расчетных банковских карт частным лицам. При этом каждый ищет свой путь к сердцу и разуму клиента. Альфа-Банк, например, в прошлом году предложил "тарифные планы". "Раньше все услуги были разрознены - перевод, открытие счета и т.д., - поясняет Н. Чековитова. - Сейчас вместе с пластиковой картой человек приобретает пакет услуг. Тарифы на них зависят от категории карты".

Со слов банкиров, среди тех, кто оформляет личную карту, большинство предпочитают карты категории "Электрон" и "Классик". "Те, кто часто ездит за границу, оформляют карты более высокой категории, - говорит управляющий Дальневосточным филиалом Альфа-Банка Валентин ДУБИНИН. - Дело, видимо, в том, что чем выше категория карты, тем больше вероятность того, что по ней за границей без проблем можно будет расплатиться". Как говорит С. Лесняк, активно пользуются спросом ко-брендинговые карты, а именно Visa-Аэрофлот. Эта карта в какой-то степени уникальна: стимулирует людей активно рассчитываться за покупки по безналу, так как за каждые потраченные 30 руб. начисляется 1 миля. А накопив достаточное количество миль, можно совершить бесплатный авиаперелет.

Кредитные банковские карты с льготным периодом кредитования банки предлагают на территории ДВФО второй год. Причем пока в основном филиалы национальных банков - Альфа-Банка, Банка Москвы, ВТБ 24, Импэксбанка. Видимо, отчасти поэтому, как справедливо замечает А. Кузнецов, сегодня рынок кредитных карт в регионе находится в зачаточном состоянии, а доля кредитных карт в общем объеме кредитных продуктов незначительна. Но, как сходятся во мнении специалисты банков, этот рынок будет развиваться. В первую очередь за счет сегодняшних активных заемщиков и тех, кто "оценит, как хорошо всегда иметь "заначку" под рукой". "Ведь кредитная карта - это, по сути, кредит, который просто не придется вновь оформлять каждый раз, когда потребовались деньги, - говорит Н. Чековитова, - и который можно погасить, не заплатив банку проценты за пользование".