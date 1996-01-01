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Россияне быстро распробовали SPO
На прошлой неделе "дочка" банка ВТБ - банк ВТБ 24 - сообщила, что за три недели с начала размещения допэмиссии акций ВТБ она собрала 50 тыс. заявок от физических лиц, что уже больше числа россиян, принявших участие в SPO Сбербанка.
Эксперты считают, что количество физлиц, которые в итоге примут участие в первичном размещении ВТБ, может превысить 100 тыс.
В рамках IPO банк ВТБ, на 99,9% находящийся в собственности государства, размещает 22,5% акций на LSE, ММВБ и РТС. Коридор цены размещения акций установлен в 11,3-13,9 коп. за акцию номиналом 1 коп. Минимальная сумма заявки в отделениях ВТБ и ВТБ 24 установлена в размере 30 тыс. руб.
Как пишет РБК daily, с начала приема заявок (9 апреля) в отделениях ВТБ и ВТБ-24 было собрано 50 тыс. заявок от физлиц. Уже сейчас по этому показателю ВТБ обогнал Сбербанк, в размещении которого приняло участие 30 тыс. физлиц, заплативших 13,7 млрд руб., средняя сумма покупки составила 455,8 тыс. руб. "Пример ВТБ лишний раз подтверждает тезис о том, что чем меньше номинал акции, тем больше на них спрос", - отмечает начальник аналитического отдела ФК "Открытие" Халиль ШЕХМАМЕТЬЕВ.
Если ВТБ будет принимать заявки от физлиц теми же темпами, как и сейчас, то к 7 мая, когда будет закрыта книга заявок, число физлиц, вкладывающих в акции ВТБ, превысит 70 тыс. Эта цифра близка к результатам маркетингового исследования, проведенного Romir Monitoring: о желании принять участие в IPO ВТБ заявили около 80 тыс. человек.
Эксперт отдела банковских рейтингов агентства "Эксперт РА" Степан ЖУЛИН считает, что ВТБ может собрать столько же заявок, сколько и "Роснефть", которая привлекла 20 млрд руб. от 115 тыс. россиян, а средняя сумма удовлетворенной заявки составила 176 тыс. руб. "В последние дни размещения поток инвесторов должен увеличиться и, как заявляет ВТБ, отделения будут работать без выходных", - объясняет г-н Жулин. "В оставшиеся дни количество поданных заявок будет расти быстрее. Это связано и с тем, что на этой неделе был объявлен коридор цены размещения акций", - прогнозирует и директор по маркетингу "Ренессанс онлайн" Олег БАЗЕР.
Кроме ВТБ заявки от физлиц принимают еще несколько компаний: уполномоченный брокер "Ренессанс онлайн", "Атон Лайн", "Финам" и "Брокеркредитсервис". Как стало известно РБК daily, "Финам" приняла около 700 неконкурентных заявок от физлиц на сумму, превышающую 100 млн руб. В "Атон Лайне" собрали на порядок меньше. "По предварительным оценкам, наши клиенты готовы приобрести акции ВТБ на несколько десятков миллионов рублей", - сообщил руководитель управления по работе с клиентами ИК "Атон" Андрей ЦИРЕНИН.
Собрать несколько миллиардов долларов сейчас в России не проблема, ведь объем депозитов физлиц на порядок больше средств, инвестированных ими в акции. По словам Степана Жулина, "пример ВТБ показывает, что люди просто не знают, куда нести деньги".
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