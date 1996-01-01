Расплатитесь картой!

Теперь в банкоматах Балтийского банка развития держатели пластиковых карт VISA и Master Card смогут оплатить услуги связи сотовых операторов МТС, "Билайн" и "Мегафон". Балтийский Банк Развития также предложил новую услугу для клиентов ТД "Колорит". Она дает возможность рассчитаться за товар с помощью карт международных платежных систем VISA и Master Card.