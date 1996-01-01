"ТРАСТ" предложил "паевой" депозит

Национальный банк "ТРАСТ" вышел на рынок с необычным для Приморья предложением. По условиям вклада "Депозит Плюс" часть средств размещается в депозит, другая часть - в Открытый Паевой Инвестиционный Фонд "Траст Первый" под управление УК "Доверие Капитал". Процентное соотношение денежных средств, размещаемых в депозит и в паи, зависит от срока вклада (31, 61 или 181 день). Минимальная сумма вклада - 50 тыс. руб.