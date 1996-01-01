Промсвязьбанк взял взаймы

Промсвязьбанк привлек синдицированный кредит от зарубежных банков на сумму $300 млн. Эти средства будут направлены на увеличение объема активных операций, в том числе на кредитование корпоративных и розничных клиентов. В рамках данного синдиката ЕБРР является номинальным кредитором и предоставляет Промсвязьбанку пятилетний кредит на сумму $85 млн за счет собственных средств. Остальные участники синдицированного кредита предоставляют заем в размере $215 млн.