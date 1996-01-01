Геннадий Лысак покинул совет директоров банка "Приморье"

Один из самых влиятельных бизнесменов Приморья Геннадий ЛЫСАК вышел из состава совета директоров банка "Приморье". Вместе с ним банк покинули председатель совета директоров ЗАО "РОЛИЗ" Александр ЛИНЕЦКИЙ и генеральный директор ООО "Примактив" Денис ПАВЛОВ.

Стоит отметить, что Геннадий Лысак и Денис Павлов пока сохраняют за собой блокирующий пакет акций банка (14,53% и 11,464% акций соответственно). По мнению экспертов, выход бизнесменов из совета директоров свидетельствует о возможной продаже принадлежащих им пакетов акций.

В новый совет директоров банка избраны 7 человек - генеральный директор ОАО "Приморнефтепродукт" Владимир МАСЛОВСКИЙ, генеральный директор ОАО "Владхлеб" Сергей ТЕРЕШКОВ, финансовый директор инвестиционно-строительной компании "Аркада" Михаил ЛАЗАРЕВ, финансовый директор ООО "Управляющая компания БАМР" Елена КОЗЛОВА (все входили в совет директоров, избранный на внеочередном собрании 9 января 2007 г.), заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО "Турниф" Светлана ЕВСЕЕНКО, член совета директоров ЗАО "Владивосток-Новости" Наталья КИЯН и помощник председателя совета директоров АКБ "Приморье" Екатерина ПАТРЫШЕВА.

Председателем совета директоров избран В. Масловский, его заместителем С. Терешков.