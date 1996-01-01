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Приморские страховщики готовы к отчетной дате

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

1 июля завершится третий, последний этап увеличения уставного капитала страховых компаний. К середине лета капитал страховщиков, занимающихся страхованием имущества, должен составлять 30 млн руб., жизни - 60 млн руб., перестрахованием - 12 млн руб. Тем, кто не сможет привести свои капиталы в соответствие закону "Об организации страхового дела", придется уйти с рынка.

В Приморском крае работают 17 местных компаний. "Сегодня по нашим страховщикам вопросов пока нет", - отметил Сергей ФЕДАКОВ, заместитель руководителя Инспекции страхового надзора по Дальневосточному ФО.

Корреспондент ДДГ "ЗР" опросил приморские компании, как они оценивают свою готовность к отчетной дате и потенциал приморских страховщиков в условиях тенденции укрупнения страхового бизнеса.

Андрей БАСЛЫК, генеральный директор страховой компании "Защита-Находка":

- К увеличению уставного капитала все компании, которые хотят работать, уже готовы или будут готовы. Времени было дано достаточно. Сейчас страховщиков больше беспокоят правила, вводимые с 1 июля 2007 г. по размещению собственных средств. Но думаю, приморские страховщики и к этому на 70% готовы. Здесь последствия не такие жестокие, как в случае с требованием об увеличении уставного капитала. Это, с одной стороны, более мягкая процедура, поскольку в запасе будут несколько месяцев для исправления положения, а с другой стороны - труднее исполнимая. Соответствовать этим требованиям путем манипуляций в балансе у иных компаний уже не получится. Хотелось бы сказать, что увеличение уставного капитала уже не актуальная угроза для рынка. Все уже приспособились увеличивать капиталы. Это скорее толчок для инвесторов - хотят ли они остаться в страховом бизнесе или нет.

Владимир ТЕРЕШИН, исполнительный директор СК "Приморье":

- Вероятно, все компании готовятся к предстоящим изменениям. СК "Приморье" готова отчитаться, даже за уже прошедший период. В 2006 г. компания уделила значительное внимание качеству активов. СК "Приморье" не увеличивала уставный капитал. Он изначально составлял 50 млн руб. и превышал нормативную планку. Что касается местных компаний, то их потенциал заключается в клиентской базе, которая может быть недоступна федеральным страховщикам. Выполнение новых требований оставит на плаву наиболее жизнеспособные компании.

Сергей БИРЮКОВ, генеральный директор ООО "Страховое Агентство Бирюков и Партнеры":

- Думаю, что большинство местных страховщиков справится с данным требованием закона. Однако исполнение данного требования - это необходимая, но недостаточная мера для удержания своих позиций на рынке, поскольку большинство московских компаний имеет несоизмеримо большие активы, уставный капитал, административный и прочие ресурсы. На наше агентство данное требование закона не распространяется, поэтому мы, к счастью, избавлены от этой проблемы. На мой взгляд, лучшим решением для местных страховщиков явилось бы привлечение крупного инвестора, причем желательно имеющего отношение к страхованию. Это необходимо не столько для того, чтобы упрочить финансовые позиции регионального страховщика, сколько получить достойную технологическую, административную, профессиональную поддержку для работы в жестких рыночных условиях. При этом обязательно нужно сохранить бренд и штат местной компании, чтобы удержать созданный страховой портфель.

Игорь НОВОЖИЛОВ, первый заместитель генерального директора СК "Дальстар":

- У страховой компании "Дальстар" не возникнет трудностей, связанных с отчетной датой 1 июля 2007 г. Уставный капитал компании приведен в соответствие с требованиями законодательства еще в 2004 г. Величина уставного капитала ООО "СК "Дальстар" составляет 40 млн руб.

Ольга ГОРОДИНЕЦ, генеральный директор страховой компании ЗАО "ДАСК":

- Все региональные компании, активно работающие сегодня, заранее подготовились к 1 июля. Поэтому никаких глобальных потрясений не будет. Уставный капитал ЗАО "ДАСК" составляет 53,8 млн. руб. Эмиссия зарегистрирована летом 2006 г. Пока местный рынок страхования и Дальневосточный регион развиваются, потенциал есть. Требования вводятся по большому счету для того, чтобы в перспективе прийти к монополии - это тупик. Считаю, что необходима градация не только по видам (жизнь, имущество, ОМС, перестрахование), но и по объемам и лимитам бизнеса.

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