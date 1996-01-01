www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

"Росгосстрах" - лауреат Всероссийского конкурса "Золотая Опора"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Арсеньевское Агентство ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" признано лауреатом Всероссийского конкурса "Золотая Опора", организованного РАО "ЕЭС России" и ОАО "ДЭК" при поддержке Министерства промышленности и энергетики РФ. На церемонии награждения Росгосстрах был отмечен почетным дипломом в номинации за вклад в развитие энергосистемы региона и добросовестное исполнение обязательств перед энергетиками в 2006 г.

Конкурс проводится уже третий год подряд и определяет "Лучшего плательщика года" среди предприятий и организаций. Отбор победителей производится в соответствии с такими критериями, как полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности, регулярность оплаты, соблюдение режимов энергопотребления, применение современных систем учета и контроля энергопотребления, отсутствие аварий в энергосистеме по вине потребителя.

Название конкурса "Золотая опора" выбрано не случайно - оно символизирует то, что добросовестные плательщики являются опорой экономики регионов и дальнейшего развития всей страны.

"Очень приятно, что агентство удостоено столь высокой оценки и отмечено почетным дипломом конкурса "Золотая Опора", - прокомментировал руководитель Агентства ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" в городе Арсеньеве Вячеслав СКОРОХОД. - Это еще одно доказательство того, что быть лучшими можно не только на рынке страхования, но и в других областях экономики".

Досье

Агентство в г. Арсеньев входит в состав Филиала ООО "РГС-Дальний Восток" - Управление по Приморскому краю и Группу компаний "Росгосстрах". На территории Приморья работают 33 страховых отдела и агентства и более 60 точек продаж по краю.
Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru