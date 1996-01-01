"Росгосстрах" - лауреат Всероссийского конкурса "Золотая Опора"

Арсеньевское Агентство ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" признано лауреатом Всероссийского конкурса "Золотая Опора", организованного РАО "ЕЭС России" и ОАО "ДЭК" при поддержке Министерства промышленности и энергетики РФ. На церемонии награждения Росгосстрах был отмечен почетным дипломом в номинации за вклад в развитие энергосистемы региона и добросовестное исполнение обязательств перед энергетиками в 2006 г.

Конкурс проводится уже третий год подряд и определяет "Лучшего плательщика года" среди предприятий и организаций. Отбор победителей производится в соответствии с такими критериями, как полное выполнение договорных условий, отсутствие задолженности, регулярность оплаты, соблюдение режимов энергопотребления, применение современных систем учета и контроля энергопотребления, отсутствие аварий в энергосистеме по вине потребителя.

Название конкурса "Золотая опора" выбрано не случайно - оно символизирует то, что добросовестные плательщики являются опорой экономики регионов и дальнейшего развития всей страны.

"Очень приятно, что агентство удостоено столь высокой оценки и отмечено почетным дипломом конкурса "Золотая Опора", - прокомментировал руководитель Агентства ООО "Росгосстрах - Дальний Восток" в городе Арсеньеве Вячеслав СКОРОХОД. - Это еще одно доказательство того, что быть лучшими можно не только на рынке страхования, но и в других областях экономики".